数据是许多企业的竞争差异化优势。典型的企业网络包含大量商业秘密、销售记录、客户个人数据和其他敏感信息。黑客攻击的目标就是这些数据，而组织往往很难保证其关键数据的安全。

与此同时，每天有数百甚至数千名授权用户通过云存储和本地部署存储库访问企业数据。防止数据丢失，同时方便授权访问，是大多数组织的首要任务。

数据丢失预防 (DLP) 通过跟踪整个网络中的数据并对数据实施安全策略，帮助组织阻止数据泄漏和丢失。安全团队致力于确保只有正确的人才能以正确的理由访问正确的数据。

DLP 解决方案在数据包通过网络移动时对其进行检查，从而检测信用卡卡号、医疗保健数据、客户记录和知识产权等机密信息的使用情况。这样，组织就可以对每种类型的数据应用正确的访问控制和使用策略。