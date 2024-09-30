虽然每种数据保护策略都是不同的（并且应根据组织的特定需求进行定制），但应该涵盖几种解决方案。

其中一些关键组成部分包括：

数据生命周期管理

数据生命周期管理 (DLM) 是一种有助于在组织从数据录入到数据销毁的整个生命周期中对其进行管理的方法。它根据不同的标准将数据分成不同的阶段，并在完成不同的任务或要求时经历这些阶段。DLM 的各个阶段包括数据创建、数据存储、数据共享和使用、数据存档和数据删除。

良好的 DLM 流程有助于组织和构建关键数据，尤其是当各组织依赖不同类型的数据存储时。它还可以帮助相关组织减少漏洞，确保数据得到有效管理、符合法规，并且避免滥用或丢失的风险。

数据访问管理控制

访问控制可确保只有授权用户才能访问某些类型的数据，从而帮助防止未经授权的访问、使用或传输敏感数据。这样，就能够将威胁参与者拒之门外，同时仍然允许每位员工通过拥有他们需要的确切权限来完成他们的工作，仅此而已。

各组织可以使用基于角色的访问控制 (RBAC)、多重身份验证 (MFA) 或定期审查用户权限。

身份和访问管理 (IAM) 计划对于简化访问控制和保护资产且不中断合法业务流程特别有用。此计划会为所有用户分配一个独特的数字身份，并根据用户的角色、合规需求和其他因素量身定制权限。

数据加密

数据加密涉及使用加密算法将数据从其初始的可读形式（明文）转换为编码版本（密文）。使用此过程，即使未经授权的个人访问加密数据，也有助于确保他们在没有解密密钥的情况下无法理解或使用加密数据。

加密对于数据安全至关重要。它有助于保护敏感信息，防止在网络传输（传输中）和 存储在设备或服务器上（静止状态）时遭受未经授权的访问。通常，授权用户仅在必要时才执行解密，确保敏感数据始终安全且不可读。

数据风险管理

为了保护数据，各组织首先需要了解自己所面临的风险。数据风险管理包括对组织的数据进行全面审计/风险评估，以了解组织拥有哪些类型的数据、存储在何处以及谁有权访问这些数据。

然后，各公司根据此评估结果来识别威胁和漏洞，并实施风险缓解策略。这些策略有助于填补安全漏洞并加强组织的数据安全和网络安全态势。其中包括增加安全措施、更新数据保护政策、进行员工培训或投资新技术。

此外，持续的风险评估可以帮助各组织及早发现新出现的数据风险，让他们能够相应地调整安全措施。

数据备份和恢复

数据备份和灾难恢复涉及定期创建或更新文件的更多副本，将其存储在一个或多个远程位置，并在因文件损坏、数据损坏、网络攻击或自然灾害而导致数据丢失时使用这些副本继续或恢复业务运营。

“备份”和“灾难恢复”子过程有时会被混淆，或被误认为是整个过程。然而，备份是制作文件副本的过程，而灾难恢复是在中断后使用副本快速重新建立对应用程序、数据和 IT 资源的访问的计划和过程。该计划可能涉及切换到一组冗余的服务器和存储系统，直到主数据中心再次恢复运行。

灾难恢复即服务 (DRaaS)是一种托管的灾难恢复方法。由第三方提供商托管和管理用于灾难恢复的基础设施。某些 DRaaS 产品可能会提供管理灾难恢复过程的工具，或支持组织托管这些灾难恢复过程。

数据存储管理

每当各组织移动数据时，他们都需要强大的安全性。否则，将面临数据丢失、网络威胁和潜在数据泄露的风险。

数据存储管理通过减少漏洞来帮助简化此过程，尤其是对于混合存储和云存储。在此过程中，将监督与将生产数据安全地传输到数据存储相关的所有任务，而无论是在本地还是在外部云环境中。这些存储可以满足频繁、高性能的访问需求，或用作非频繁检索的存档存储。

事件响应

事件响应 (IR) 是指组织用于检测和应对网络威胁、安全漏洞和网络攻击的流程和技术。目标是防患于未然，以及最大限度地减少任何网络攻击造成的成本和业务中断。

将事件响应纳入更广泛的数据保护策略可以帮助各组织采取更主动的网络安全方法，加强对网络罪犯的打击。

根据 2023 年《数据泄露成本报告》，与 IR 对策水平较低或没有 IR 对策的组织相比，实施高水平 IR 对策的组织的数据泄露成本降低了 149 万美元，并且解决事件的速度缩短了 54 天。

数据保护政策和程序

数据保护政策可帮助各组织概述他们处理数据安全和数据隐私的方法。这些政策可涵盖一系列主题，包括数据分类、访问控制、加密标准、数据保留和处置实践、事件响应协议以及技术控制，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件和数据丢失预防 (DLP) 软件。

数据保护政策的主要好处是设定了明确的标准。员工知道自己有责任保护敏感信息，并经常接受有关数据安全政策的培训，如识别网络钓鱼企图、安全处理敏感信息和及时报告安全事件。

此外，数据保护策略可以通过为数据相关活动（如访问请求、用户配置、事件报告和执行安全审计）提供清晰的流程来提高运营效率。

标准和法规一致性

政府和其他机构日益认识到数据保护的重要性，并制定了公司在与客户开展业务时必须遵守的标准和数据保护法律。

不遵守这些法规可能会导致巨额罚款，其中包括法律费用。然而，强大的数据保护策略可以通过制定严格的内部政策和程序来帮助确保持续的法规一致性。

最引人注目的法规是欧盟为保护个人数据而颁布的《通用数据保护条例》(GDPR)。GDPR 主要关注个人身份信息，并对数据提供商提出了严格的合规要求。该条例规定，数据收集行为必须透明，并对违规行为处以巨额罚款，最高罚款额为相关组织全球年营业额的 4% 或 2000 万欧元。

另一个重要的数据隐私法是《加州消费者隐私法案》(CCPA)，该法案与 GDPR 一样，强调透明度并赋予个人控制自己的个人信息的权利。根据 CCPA，加州居民可以请求有关自己的数据的详细信息、选择退出销售以及请求删除。

此外，《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 还要求“所涵盖实体”（例如，处理患者个人健康信息 (PHI) 的医疗保健提供方）遵守数据安全和合规标准。

相关信息：了解有关 GDPR 合规性的更多信息