要了解合规监控的重要性，请考虑当今的监管环境。在世界各地，政府、贸易机构、行业标准组织，甚至是各个公司都制定了一系列合规要求，这些要求适用于在其管辖范围或行业内运营的任何企业，无论该企业位于何处。

不遵守合规要求往往会带来巨额罚款和法律纠纷。例如，2023 年 5 月，爱尔兰数据保护机构对总部位于美国加利福尼亚州的 Meta 公司处以 13 亿美元的罚款，原因是该公司违反了 GDPR 规定（ibm.com 外部链接）。

此外，高级管理人员和其他个人也需承担自己的监管责任。例如，旨在防止公司欺诈的美国监管法律《萨班斯-奥克斯利法案》（SOX 法案）规定，若证实高管人员提供的财务报告不准确，其最高可面临 100 万美元的罚款和 10 年监禁。

简而言之，合规是复杂的，而这种复杂性可能导致企业在日常运营中无意中违反合规规则。向新的地区进行业务扩展时，他们可能无法完全掌握合规要求的细微差别，或者可能会忽视数据保护法的更新，而这些法律规定必须向客户披露数据隐私政策。

合规监控可帮助企业管理这些风险，并随时了解不断变化的监管环境。它为企业节省了时间和金钱，使其能够在违规行为演变成更大问题之前实时捕捉到它们。它还能提高组织效率，简化复杂的监管报告流程。

从安全角度来看，合规监控还可以促进更好的风险管理和组织透明度，随着客户越来越关注数据隐私，并希望防范数据泄露的可能性，这些优势变得越来越重要。通过保持合规，组织不仅能保护自己，还能为其利益相关者建立信任和信心。