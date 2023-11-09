合规监控是持续评估组织是否遵守监管要求（包括内部政策和特定行业标准）的行为。其目标是帮助组织实现一致的法规合规性并避免出现不合规的情况。
合规监控通常被视为组织合规管理体系和整体网络安全状况的重要组成部分。这是因为不遵守合规要求可能会导致严重后果，包括罚款、业务中断，甚至会增大数据泄露的风险。
美国和英国的大多数监管机构如今也要求开展某种形式的合规监控。例如，英国金融行为监管局（ibm.com 外部链接）坚持要求公司必须具备合规监控计划，之后才会考虑批准该公司进入金融市场。
截至目前，合规监控尚无既定标准，因此每个组织都有责任制定自己的合规监控计划。一些组织执行内部监控，这意味着他们负责使用自己的内部政策和工具监控合规风险，而其他组织则将该流程外包给第三方提供商。
很多人发现，这些使用仪表板、合规软件和高度自动化的托管安全解决方案和平台，可以帮助简化合规管理流程并提供更多监督以及更快的修复。
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要了解合规监控的重要性，请考虑当今的监管环境。在世界各地，政府、贸易机构、行业标准组织，甚至是各个公司都制定了一系列合规要求，这些要求适用于在其管辖范围或行业内运营的任何企业，无论该企业位于何处。
不遵守合规要求往往会带来巨额罚款和法律纠纷。例如，2023 年 5 月，爱尔兰数据保护机构对总部位于美国加利福尼亚州的 Meta 公司处以 13 亿美元的罚款，原因是该公司违反了 GDPR 规定（ibm.com 外部链接）。
此外，高级管理人员和其他个人也需承担自己的监管责任。例如，旨在防止公司欺诈的美国监管法律《萨班斯-奥克斯利法案》（SOX 法案）规定，若证实高管人员提供的财务报告不准确，其最高可面临 100 万美元的罚款和 10 年监禁。
简而言之，合规是复杂的，而这种复杂性可能导致企业在日常运营中无意中违反合规规则。向新的地区进行业务扩展时，他们可能无法完全掌握合规要求的细微差别，或者可能会忽视数据保护法的更新，而这些法律规定必须向客户披露数据隐私政策。
合规监控可帮助企业管理这些风险，并随时了解不断变化的监管环境。它为企业节省了时间和金钱，使其能够在违规行为演变成更大问题之前实时捕捉到它们。它还能提高组织效率，简化复杂的监管报告流程。
从安全角度来看，合规监控还可以促进更好的风险管理和组织透明度，随着客户越来越关注数据隐私，并希望防范数据泄露的可能性，这些优势变得越来越重要。通过保持合规，组织不仅能保护自己，还能为其利益相关者建立信任和信心。
有效的合规监控需要采用涉及一系列利益相关者、政策和业务流程的综合方法。
以下是制定合规监控计划时需要考虑的一些常见步骤：
合规风险评估可以帮助组织识别潜在的不合规领域并评估与每个领域相关的风险。
然后，企业可以对这些风险进行优先级排序，并将资源分配到构成最严重威胁的领域。例如，特定行业有自己的标准，例如医疗保健的 HIPAA 或金融服务的 PCI。
一经确定了合规风险或问题，下一步就是制定合规政策。该政策应提供明确的合规程序，并充分传达给公司所有成员。
请记住，合规政策对于有效的合规监控至关重要。它规定了组织的合规合法行为规则，而合规监控则检查这些规则是否得到了始终如一的遵守。
请务必记住，合规不仅仅是合规团队的责任。有效的合规监控涉及整个组织的各个部门和个人。
员工培训有助于每位员工了解自己在维护组织合规性方面的作用。培训应定期进行，所有相关员工都应参加，包括高级管理层在内，因为说到底，最终将是由他们为整个组织确立重视合规的基调和培养合规文化。
组织应定期进行测试，以确保其合规监控计划能够有效发现漏洞并提供快速修复。
基于技术的解决方案，如 SIEM 等合规管理软件，可以通过持续监控来帮助实现这一测试过程的自动化，其中 SIEM 会持续收集并实时分析数据，查找不合规之处。
当组织发现不合规的地方时，应立即采取纠正措施并实施修复计划，以解决问题并防止其再次发生。
纠正措施可以包括修改内部政策、改进员工培训、重新思考公司工作流程或投资更好的合规解决方案。
合规团队还应考虑跟踪和记录纠正措施，以帮助确保其他人今后有效、一致地执行这些措施。
应定期审查和更新合规政策和监控计划，以反映法规或业务运营的变化以及技术进步。
合规是一个不断变化的目标，稳妥的合规监控计划必须与时俱进，灵活应对不断变化的合规风险和监管要求。
除了风险评估之外，一些组织还选择进行内部审计。合规审计通常由合规官员或合规团队执行，而内部审计则不同，通常由外部公司或组织的内部审计部门执行，因此内部审计是完全独立的。
由于这种独立性，内部审计可以为组织，尤其是大型组织提供更严谨和更多的制衡。内部审计还可以作为合规活动的历史记录，甚至可以与监管机构共享，以在监管审计期间证明自己在合规方面所做的工作。
合规监控是一个动态过程，既要使用人工系统，也要使用自动系统，通常还涉及审计和评估。
尽管有很多益处，但实施有效的合规监控系统可能会面临挑战。
其中包括：
缺乏资源：合规监控需要大量的财力、人力和技术资源。规模较小的企业可能难以为合规监控分配足够的资源，从而使其在遵守监管要求方面面临挑战。
法规的复杂性：遵守法规可能会令人困惑和不知所措。合规监控通常要求企业了解并遵守不同司法管辖区的复杂要求和标准，尤其是跨国公司在不同监管环境下的运营。
手动流程：合规监控可能非常耗时。传统的合规管理流程严重依赖人工流程，导致复杂性、错误和不准确性增加，进而导致错过合规要求、违反法规和运营中断。
缺乏问责制：合规监控需要个人和组织层面的高度问责制。员工需要了解合规的重要性，并为自己的行为负责，而领导层则需要将合规放在首位，并不断重申其合规政策。
集成复杂性：要实施有效的合规监控计划，需要将多个业务系统的数据结合起来，包括合规管理软件、数据分析软件、报告工具和数据仓库。全面整合这些技术可能具有挑战性，从而导致数据准确性、重复和合规性差距等问题。
最常见的合规解决方案形式是内部、第三方和混合方法。
通过内部合规监控（或称内部监控），组织可以高度控制和定制其合规计划。公司可以开发符合其业务需求的定制系统，并直接控制其数据安全。
虽然建立合规监控系统需要初始成本，但一旦系统到位，后续费用可以降低。尽管如此，组织必须投资于建立内部监控和专业知识，这可能是一项重要的资源投入。
第三方合规监控解决方案为组织带来了专业知识。这些提供商紧跟不断变化的法规和行业标准，并经常提供更新的合规报告。
第三方合规解决方案通常也更具可扩展性，使其适合各种规模的公司。这些提供商通常使用仪表板和持续监控来帮助组织实时查看其合规状态。这种实时可视性有助于及时发现和处理违规行为，提高组织的问责能力。
此外，外包合规性监控还可以释放内部资源，让企业专注于核心活动。
托管安全信息和事件管理 (SIEM) 服务是一种常用的合规管理软件。这些服务提供了前文分享的众多优势，同时还可让企业经常与网络安全专家进行沟通，而这些专家专门负责监控、缓解和应对漏洞与合规风险。
一些组织还可能选择混合方法，将内部专业知识与第三方工具（如合规软件）相结合，以达到适合自身需求的平衡。