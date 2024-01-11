操作系统、应用程序或设备的某个版本从发布的那一刻起就存在零日漏洞，但软件供应商或硬件制造商并不知道。相关漏洞可能会隐藏数天、数月或数年，直到有人发现为止。

理想的情况下，安全研究人员或软件开发人员能在威胁参与者之前发现漏洞。然而，有时黑客会抢先一步发现漏洞。



无论是谁先发现，很快这个漏洞就会变得众所周知。供应商和安全专业人士通常会告知客户，以便其采取预防措施。黑客之间可能会互相传播威胁，研究人员可能会通过观察网络罪犯的活动来了解威胁。一些供应商可能会在开发软件更新或其他修复程序之前对漏洞保密，但这可能是一场赌博 – 如果黑客在供应商修复之前发现漏洞，组织可能会措手不及。

发现任何的新零日漏洞都将引发竞赛，其中一方是致力于修复漏洞的安全专业人士，另一方则是开发利用漏洞入侵系统的零日漏洞的黑客。一旦黑客成功开发出可用的零日漏洞，他们就会加以利用来发起网络攻击。

黑客开发漏洞的速度通常会比安全团队开发补丁的速度更快。据一项估计（ibm.com 外部链接）显示，零日攻击通常会在漏洞披露后的 14 天内出现。但是，一旦开始零日攻击，补丁通常会在短短几天内紧随其后。这是因为供应商可以利用攻击中的信息来明确他们需要修复的缺陷。因此，虽然零日漏洞可能很危险，但黑客通常无法长期利用。