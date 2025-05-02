FIDO 认证利用公钥密码学 (PKC) 生成与用户账户关联的唯一加密密钥对。此密钥对称为“密钥”，包含一个保留在服务提供商处的公钥和一个驻留在用户设备上的私钥。

当用户登录其账户时，服务提供商会向用户设备发送一个质询（通常是一串随机字符）。设备提示用户通过 PIN 码或生物特征认证进行身份验证。

若用户成功通过验证，设备将使用私钥签署该质询，并将其发送回服务提供商。服务提供商使用公钥验证是否正确使用了对应的私钥——如果验证成功，则授予用户账户访问权限。

存储在一台设备上的密钥可用于登录另一台设备上的服务。例如，如果用户在移动设备上为其电子邮件帐户设置了密钥，他们仍然可以在笔记本电脑上登录该帐户。用户将在注册的移动设备上完成身份验证确认。

FIDO 还支持使用安全密钥（也称为“硬件令牌”）作为认证方法。FIDO 安全密钥是一种小型专用物理设备，能够创建密钥对并签署质询。它们通过蓝牙、近场通信 (NFC) 协议或 USB 端口连接到其他设备。在认证过程中，FIDO 安全密钥可替代生物特征数据或 PIN 码：用户持有该密钥即完成身份验证。

由于私钥存储于用户设备上且永不离开，安全漏洞的可能性被降至最低。黑客无法通过入侵数据库拦截通信来窃取私钥。服务提供商持有的公钥不包含敏感信息，对黑客而言几乎无用。