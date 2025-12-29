组织的攻击向量（亦称威胁向量）与网络安全漏洞共同构成其攻击面。随着企业开展数字化转型，例如采用人工智能 (AI)、迁移至云与数据中心、使用物联网设备以及支持远程办公，攻击面已持续扩大。如今众多资产融入日益复杂且分散的技术环境中，网络犯罪分子拥有了更多可用来渗透网络和系统的入口点。

与此同时，攻击向量的范围和复杂程度也在演变。威胁行为者利用 AI 等新兴技术操纵用户并规避传统安全措施。

所幸企业安全团队可借助攻击面管理 (ASM) 等网络安全手段来阻截这些攻击者。ASM 能帮助组织识别潜在攻击方法并防御攻击向量——这是降低网络安全风险的关键步骤。