公司已为每个员工的电子邮件帐户安装了最新、最先进的垃圾邮件过滤器。公司发放的每个设备上都配备了端点检测和响应工具。入侵检测和防御系统守护着公司的网络大门，叫停每个看起来奇怪的数据包。
您的系统已彻底锁定。没有黑客能入侵这里。
至于办公楼的前门，那就另当别论了。攻击者或许可以在里面自由自在地跳华尔兹。
相信我。这是我的经验之谈。因为我自己就在这样做。
作为 IBM 首席人力黑客，最有趣的部分之一就是，我可以进行物理安全评估。基本上，我会在得到许可后想法闯入客户的办公楼，帮助他们发现物理防御方面的缺陷。
当我侵入时，我可以造成很大的破坏。看到休息室里那台无人用的笔记本电脑了吗？啪嗒！它现在是我的了，而且能够像所有者那样访问每个文档。还有那些放在空荡荡、没上锁的办公室桌子上的机密文件？也归我了。
多数人将网络安全视为纯数字领域事务。这很合理，毕竟“网络”二字就隐含此意。但网络攻击其实可能就始于物理世界中的现实场景（我指的倒不是心怀不满的觉醒机器人，至少目前还不是）。
我说的是恶意外部人员，甚至是恶意内部人员，他们可以直接在公司办公楼内侵入计算机系统。正是：电话是从自家屋里打来！
随着越来越多的组织让员工重返办公室，这些物理攻击可能会变得更加普遍，成功率更高。经过多年的远程工作，我们中的许多人在确保办公室安全方面已经生疏了。
让我们来看一些物理安全威胁及企业防御策略。
物理入侵可以通过多种方式发生，但根据我的经验，往往分为三个阶段：
我们把这些阶段细分一下。
IBM X-Force 物理评估的第一阶段是收集有关我们目标的情报。当然，我们不会向客户索要这些信息。因为无需如此。仅通过观察员工的日常活动就能获取企业大量信息，这令人震惊。
例如，我可能访问公司 Instagram 账号寻找员工照片。他们穿制服吗？是否有着装规范？这些信息可助我伪装混入。（您以为——不，应该说您希望——没人会翻看公司年会照片。）
如果运气好，我可能会瞥见员工工牌，这将有助于我伪造一个真假莫辨的工牌。使用假工牌无法进入大门，但当我在园区内走动时，不会引发怀疑。
也许我能够在公司网站上找到供应商名单。现在，我可以扮演办公用品送货员了。
也许我会去大家的办公楼踩点。员工使用哪些门？是否有单独的公众入口？是否有保安？岗亭在哪里？
看似最无关紧要的细节都可能成为攻击武器。例如，我可能获知您的垃圾清运时间表。这听起来怪异，但请听逻辑：若每周三收垃圾，我就在周二晚上蹲守，因为此时垃圾桶已满。这意味着我极可能找到写有网络密码的便利贴，或未被粉碎的机密备忘录。
（我知道大家在用什么眼神看我。我能通过屏幕感觉到。我并不喜欢这份工作的这一部分！因此，如果大家能彻底删除自己的敏感文档，那对我来说就太好了。这是我的真心话。）
我希望我可以说，我用了一些 James Bond 式的高超技巧来闯入客户的办公楼，但事实是，我通常会和其他人一起从前门进入。这是一种称为“尾随”的攻击方法。
尾随是指不良行为者尾随授权人员进入安全区域。以办公楼为例：员工通常需要某种工牌或门禁卡才能开门。作为攻击者，显然没有这样的证件。因此，要做的就是紧跟在员工身后，这样，当他们刷卡进门时，他们会把门打开，可在门关上之前跟上。
事实证明，尾随的成功率非常高。人们都很有礼貌！即使他们知道有外人，大多数人也不想说什么。太尴尬了。而社会工程学恰恰就是利用这种过于人性化的反应。
这并不是说罪犯永远不会以老办法闯入办公楼。只是他们确实不需要这么做。
在任何物理评估中，我通常都会留意别人需要多长时间才能阻止我。
某次评估中，尽管有员工发现我尾随进入大楼，安保团队四小时后才开始搜寻（而我仍在被发现前成功脱身！）
这说明我们的物理安全措施往往漏洞百出。改进建议：
我们都知道假设时会发生什么，对吧？
您无意间为黑客大开方便之门。
人们在物理安全方面犯的最大错误之一是，他们会假设所有正确的保护措施都已到位。我说的是简单的事情，比如假设“自动锁门”真的会自动锁上。或者说，人们会使用碎纸机。或者，员工会在大厅里拦住陌生人，询问其来意。
潜入后，我发现了这些隐患：某处门锁故障已持续多时。员工将机密文件扔进普通垃圾桶。走廊遇见陌生人时心想“不关我事！”
所有这些小失误凑到一起，攻击者将能够在众目睽睽之下执行复杂的攻击。（请参阅我之前的帖子，内容是我欺骗了一位接待员，将未经验证的闪存盘插入了她的电脑，而保安就站在我身后找我。）
我建议企业避免任何假设性认知。实地检查门锁是否有效。切勿仅因刷卡器亮红灯就认为门锁正常。需手动拉门确认是否锁闭。明确告知员工必须粉碎的文档类型。发现陌生人员时，主动询问其来意。（甚至可礼貌表达：“您好，注意到您未佩戴访客证，我带您去安保处登记，以免后续被盘查！”）。
网络安全培训应将更多时间花在物理安全实践上。它可能不是最常见的攻击途径，但它是许多组织防御中的一个大漏洞。
审视常规网络安全培训内容。若涉及物理安全（实属罕见！）往往仅停留在“别让公司笔记本被盗”的浅层。
物理安全应获得同等深度的培训资源。例如，培训常讲解钓鱼电子邮件的危险信号（如语法错误与紧急诉求）。为何不教会员工识别办公室访客的可疑行为（如无证件且无人陪同的游荡者）？
培训指令越具体越好。以尾随进入为例。仅告知员工“勿让陌生人进入大楼”无法有效应对真实场景中的尾随者。
相反，当人们发现一个陌生人时，应该确切地知道该怎么做。通常情况下，可以直接问：“您来找谁？让我带您去保安室，登记后就可以入内。”如果接待的是真正的访客，他们会很感激获得帮助。如果接待的是攻击者，他们可能会在被发现后中止任务。
还记得需要重新审视假设性认知的要点吗？物理安全培训无小事。要求员工锁存敏感数据与设备。确保其知晓碎纸箱位置。反复灌输陌生 U 盘的风险。
应通过资源触手可及化，尽可能降低员工遵循物理安全政策、流程与最佳实践的难度。
例如，建议在所有工位与设备上标注安保联系人电话与邮箱。确保员工遇事可立即上报。同时优化安保台位置，便于引导访客至登记处。
此外，确保员工有办法保护他们的设备和文件，例如，个人储物柜、带锁的文件柜以及在每张办公桌上配备电脑锁。
网络攻击不限于数字空间，因此不能仅依赖纯数字防御。
若需要总结核心启示，或许是：物理安全领域，细节与全局同等重要——甚至更为关键。
当然，企业需要制定整体物理安全战略，并与网络安全战略联动。 但企业易受物理攻击的症结未必是战略缺失。而常是实践问题：员工是否清楚如何应对物理威胁并被赋权行动？
通过重新审视假设、优化培训并配备必要资源，您可以阻止大量潜在攻击。虽然这会让我的工作更难，却能让世界更安全。
这份代价或许值得。
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