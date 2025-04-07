您忽视的重大网络安全风险：办公室环境。

标签
安全
2025 年 4 月 7 日

作者

Stephanie Carruthers

Chief People Hacker for IBM X-Force Red

公司已为每个员工的电子邮件帐户安装了最新、最先进的垃圾邮件过滤器。公司发放的每个设备上都配备了端点检测和响应工具入侵检测和防御系统守护着公司的网络大门，叫停每个看起来奇怪的数据包。

您的系统已彻底锁定。没有黑客能入侵这里。

至于办公楼的前门，那就另当别论了。攻击者或许可以在里面自由自在地跳华尔兹。

相信我。这是我的经验之谈。因为我自己就在这样做。

作为 IBM 首席人力黑客，最有趣的部分之一就是，我可以进行物理安全评估。基本上，我会在得到许可后想法闯入客户的办公楼，帮助他们发现物理防御方面的缺陷。

当我侵入时，我可以造成很大的破坏。看到休息室里那台无人用的笔记本电脑了吗？啪嗒！它现在是我的了，而且能够像所有者那样访问每个文档。还有那些放在空荡荡、没上锁的办公室桌子上的机密文件？也归我了。

多数人将网络安全视为纯数字领域事务。这很合理，毕竟“网络”二字就隐含此意。但网络攻击其实可能就始于物理世界中的现实场景（我指的倒不是心怀不满的觉醒机器人，至少目前还不是）。

我说的是恶意外部人员，甚至是恶意内部人员，他们可以直接在公司办公楼内侵入计算机系统。正是：电话是从自家屋里打来！

随着越来越多的组织让员工重返办公室，这些物理攻击可能会变得更加普遍，成功率更高。经过多年的远程工作，我们中的许多人在确保办公室安全方面已经生疏了。

让我们来看一些物理安全威胁及企业防御策略。 

男子正在看电脑

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物理入侵剖析

物理入侵可以通过多种方式发生，但根据我的经验，往往分为三个阶段：

  • 第 1 阶段：收集情报
  • 第 2 阶段：获得访问权限
  • 第 3 阶段：执行攻击

我们把这些阶段细分一下。

第 1 阶段：收集情报

IBM X-Force 物理评估的第一阶段是收集有关我们目标的情报。当然，我们不会向客户索要这些信息。因为无需如此。仅通过观察员工的日常活动就能获取企业大量信息，这令人震惊。

例如，我可能访问公司 Instagram 账号寻找员工照片。他们穿制服吗？是否有着装规范？这些信息可助我伪装混入。（您以为——不，应该说您希望——没人会翻看公司年会照片。）

如果运气好，我可能会瞥见员工工牌，这将有助于我伪造一个真假莫辨的工牌。使用假工牌无法进入大门，但当我在园区内走动时，不会引发怀疑。

也许我能够在公司网站上找到供应商名单。现在，我可以扮演办公用品送货员了。

也许我会去大家的办公楼踩点。员工使用哪些门？是否有单独的公众入口？是否有保安？岗亭在哪里？

看似最无关紧要的细节都可能成为攻击武器。例如，我可能获知您的垃圾清运时间表。这听起来怪异，但请听逻辑：若每周三收垃圾，我就在周二晚上蹲守，因为此时垃圾桶已满。这意味着我极可能找到写有网络密码的便利贴，或未被粉碎的机密备忘录。

（我知道大家在用什么眼神看我。我能通过屏幕感觉到。我并不喜欢这份工作的这一部分！因此，如果大家能彻底删除自己的敏感文档，那对我来说就太好了。这是我的真心话。）

第 2 阶段：获得访问权限

我希望我可以说，我用了一些 James Bond 式的高超技巧来闯入客户的办公楼，但事实是，我通常会和其他人一起从前门进入。这是一种称为“尾随”的攻击方法。

尾随是指不良行为者尾随授权人员进入安全区域。以办公楼为例：员工通常需要某种工牌或门禁卡才能开门。作为攻击者，显然没有这样的证件。因此，要做的就是紧跟在员工身后，这样，当他们刷卡进门时，他们会把门打开，可在门关上之前跟上。

事实证明，尾随的成功率非常高。人们都很有礼貌！即使他们知道有外人，大多数人也不想说什么。太尴尬了。而社会工程学恰恰就是利用这种过于人性化的反应。

这并不是说罪犯永远不会以老办法闯入办公楼。只是他们确实不需要这么做。

第 3 阶段：执行攻击

潜入后，我通常会实施盗窃。（好吧，模拟盗窃。）随意摆放的敏感文件与设备是首要目标，但不仅如此。我可能顺走员工工牌或大楼钥匙，扩大访问权限以便再次潜入。

若获取公司设备，即可接入企业内网。我可以冒充设备所有者发送钓鱼电子邮件。我可以在公司目录植入恶意文件。

另一有趣手法是诱饵攻击——在大楼内散落加载 恶意软件（实为模拟程序）的 U 盘。

人类行为很有趣：看到陌生 U 盘总忍不住插入查看内容。或许是出于好心寻找失主。亦或单纯好奇。无论如何，他们已陷入麻烦。该 U 盘将暗中植入键盘记录器或勒索软件等恶意程序。 

Mixture of Experts | 4 月 25 日，第 52 集

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将攻击者拒之门外的三个步骤

在任何物理评估中，我通常都会留意别人需要多长时间才能阻止我。

某次评估中，尽管有员工发现我尾随进入大楼，安保团队四小时才开始搜寻（而我仍在被发现前成功脱身！）

这说明我们的物理安全措施往往漏洞百出。改进建议：

重新考虑假设情况

我们都知道假设时会发生什么，对吧？

您无意间为黑客大开方便之门。

人们在物理安全方面犯的最大错误之一是，他们会假设所有正确的保护措施都已到位。我说的是简单的事情，比如假设“自动锁门”真的会自动锁上。或者说，人们会使用碎纸机。或者，员工会在大厅里拦住陌生人，询问其来意。

潜入后，我发现了这些隐患：某处门锁故障已持续多时。员工将机密文件扔进普通垃圾桶。走廊遇见陌生人时心想“不关我事！”

所有这些小失误凑到一起，攻击者将能够在众目睽睽之下执行复杂的攻击。（请参阅我之前的帖子，内容是我欺骗了一位接待员，将未经验证的闪存盘插入了她的电脑，而保安就站在我身后找我。

我建议企业避免任何假设性认知。实地检查门锁是否有效。切勿仅因刷卡器亮红灯就认为门锁正常。需手动拉门确认是否锁闭。明确告知员工必须粉碎的文档类型。发现陌生人员时，主动询问其来意。（甚至可礼貌表达：“您好，注意到您未佩戴访客证，我带您去安保处登记，以免后续被盘查！”）。 

提升物理安全培训质量

网络安全培训应将更多时间花在物理安全实践上。它可能不是最常见的攻击途径，但它是许多组织防御中的一个大漏洞。

审视常规网络安全培训内容。若涉及物理安全（实属罕见！）往往仅停留在“别让公司笔记本被盗”的浅层。

物理安全应获得同等深度的培训资源。例如，培训常讲解钓鱼电子邮件的危险信号（如语法错误与紧急诉求）。为何不教会员工识别办公室访客的可疑行为（如无证件且无人陪同的游荡者）？

培训指令越具体越好。以尾随进入为例。仅告知员工“勿让陌生人进入大楼”无法有效应对真实场景中的尾随者。

相反，当人们发现一个陌生人时，应该确切地知道该怎么做。通常情况下，可以直接问：“您来找谁？让我带您去保安室，登记后就可以入内。”如果接待的是真正的访客，他们会很感激获得帮助。如果接待的是攻击者，他们可能会在被发现后中止任务。

还记得需要重新审视假设性认知的要点吗？物理安全培训无小事。要求员工锁存敏感数据与设备。确保其知晓碎纸箱位置。反复灌输陌生 U 盘的风险。

布置空间以增强物理安全

应通过资源触手可及化，尽可能降低员工遵循物理安全政策、流程与最佳实践的难度。

例如，建议在所有工位与设备上标注安保联系人电话与邮箱。确保员工遇事可立即上报。同时优化安保台位置，便于引导访客至登记处。

此外，确保员工有办法保护他们的设备和文件，例如，个人储物柜、带锁的文件柜以及在每张办公桌上配备电脑锁。

网络安全始于物理安全

网络攻击不限于数字空间，因此不能仅依赖纯数字防御。

若需要总结核心启示，或许是：物理安全领域，细节与全局同等重要——甚至更为关键。

当然，企业需要制定整体物理安全战略，并与网络安全战略联动。 但企业易受物理攻击的症结未必是战略缺失。而常是实践问题：员工是否清楚如何应对物理威胁并被赋权行动？

通过重新审视假设、优化培训并配备必要资源，您可以阻止大量潜在攻击。虽然这会让我的工作更难，却能让世界更安全。

这份代价或许值得。 
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