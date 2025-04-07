公司已为每个员工的电子邮件帐户安装了最新、最先进的垃圾邮件过滤器。公司发放的每个设备上都配备了端点检测和响应工具。入侵检测和防御系统守护着公司的网络大门，叫停每个看起来奇怪的数据包。

您的系统已彻底锁定。没有黑客能入侵这里。

至于办公楼的前门，那就另当别论了。攻击者或许可以在里面自由自在地跳华尔兹。

相信我。这是我的经验之谈。因为我自己就在这样做。

作为 IBM 首席人力黑客，最有趣的部分之一就是，我可以进行物理安全评估。基本上，我会在得到许可后想法闯入客户的办公楼，帮助他们发现物理防御方面的缺陷。

当我侵入时，我可以造成很大的破坏。看到休息室里那台无人用的笔记本电脑了吗？啪嗒！它现在是我的了，而且能够像所有者那样访问每个文档。还有那些放在空荡荡、没上锁的办公室桌子上的机密文件？也归我了。

多数人将网络安全视为纯数字领域事务。这很合理，毕竟“网络”二字就隐含此意。但网络攻击其实可能就始于物理世界中的现实场景（我指的倒不是心怀不满的觉醒机器人，至少目前还不是）。

我说的是恶意外部人员，甚至是恶意内部人员，他们可以直接在公司办公楼内侵入计算机系统。正是：电话是从自家屋里打来！

随着越来越多的组织让员工重返办公室，这些物理攻击可能会变得更加普遍，成功率更高。经过多年的远程工作，我们中的许多人在确保办公室安全方面已经生疏了。

让我们来看一些物理安全威胁及企业防御策略。