一位女士走进某企业办公楼大堂。这是她第一次踏入这栋大楼。在场无人见过她。她不是员工。没有预约记录。没有身份凭证。

但从人们对她的反应来看，你不会知道这一点。事实上，他们根本没有反应。他们疲惫地无视她，就像办公室里一件十分无趣的用品。甚至算不上是休息室中的足球桌，而更像是用螺栓固定在地板上的塑料盆栽植物：常驻于此，不值得停下来欣赏。

她畅通无阻地大步走向接待台。

“嗨”，她有点不好意思地说道。

前台接待员猛然从电脑屏幕前抬头，热切神情透露出她正渴望找点事做。（财务部的 Jerry 又在回复本应私密的群发邮件。）

当她注意到办公桌前的陌生人时，心中的轻松感很快就变成了困惑。她试图认出来访者，但失败了，于是沉思着拧起了眉头。

“我本不想打扰你，”这位女士继续说，“但我在隔壁的办公室面试时，把咖啡洒在了简历上。能不能请你帮我打印一份新的呢？我这里有文件。”

这位女士一甩手，亮出一个闪存盘。铛铛！接待员的脸上露出了笑容。她当然会帮助这个可怜又不幸的人。在洛杉矶的交通早高峰时间喷了几句脏话后，现在她需要积一点功德了。

接待员不假思索地将 U 盘插入电脑。两人闲聊之际，她找到驱动器上唯一的文件双击打开——这个动作将触发连锁反应，当日下班前整个网络将因此沦陷。

你看，这份简历根本不是简历，而是一个巧妙伪装的恶意软件，它现在正在秘密地安装在接待员的电脑上。她没有怀疑任何事，谁又能责怪她呢？这位女士看起来人很好，她的父母也教育她要善良。