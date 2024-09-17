通用大型语言模型 (LLM)（例如 Meta 的 Llama）和有针对性的应用程序（例如 IBM 的 watsonx Code Assistant）都可以帮助程序员通过编写、调试和翻译代码来加速开发。

令人担忧的是，这些优点并不局限于仁慈的程序员。通过越狱合法的 AI 系统或创建自己的系统，威胁参与者可以假设使用这些 AI 工具来简化恶意软件的开发流程。

一些人担心 AI 可能会降低恶意软件市场的进入门槛，使更多网络罪犯能够编写恶意程序，无论其技能水平如何。或者，更糟糕的是，AI 技术可能会帮助威胁参与者开发出全新的恶意软件，从而绕过常见的防御系统，造成不可估量的破坏。

一些研究人员试图通过尝试将 AI 融入恶意软件的不同方法来说明 AI 生成的网络威胁可能带来的危险：

由安全公司 HYAS 开发的 BlackMamba 是一种多态键盘记录器，它使用 ChatGPT 在运行时合成恶意代码。 2





是一种多态键盘记录器，它使用 ChatGPT 在运行时合成恶意代码。 同样来自 HYAS 的 EyeSpy 使用 AI 来评估目标系统，识别最有可能包含敏感数据的应用程序，并选择攻击方法。 1





使用 AI 来评估目标系统，识别最有可能包含敏感数据的应用程序，并选择攻击方法。 Morris II 是一种蠕虫病毒，它利用恶意提示来诱骗 AI 应用程序泄露敏感信息，并将蠕虫病毒传播给其他人。



这些实验乍一看似乎令人担忧，但在许多安全专家看来，它们只不过是好奇而已。

Boonen 说：“[BlackMamba 和 EyeSpy] 这样的东西对我来说一点也不可怕，”他开展红队演习，帮助组织加强对真实网络攻击的防御。

他解释说：“当我研究如何实施这些计划的技术细节时，我认为如果我们在客户项目中使用这些计划，它们不会取得任何成功。”

Boonen 和其他人之所以对当今 AI 生成的恶意软件言论持怀疑态度，有几个原因。

首先，这些“新威胁”的所作所为并不是安全团队以前从未见过的，这意味着现有的防御战略对它们仍然有效。

IBM X-Force Threat Intelligence 首席恶意软件反向工程师 Kevin Henson 说：“BlackMamba 和 EyeSpy 提出的概念并不新鲜。”“防御者以前就遇到过具有这些功能的恶意软件——隐藏在内存中、多态代码。”

Henson 指出，恶意软件作者使用元编程等技术来混淆重要数据，并在每次编译时独特地生成某些元素，例如代码模式。

其次，虽然 LLM 确实拥有令人印象深刻的编码技能，但他们不可能在短期内生成任何前所未有的恶意软件变体。

“我认为，使用 ChatGPT [和其他 AI 工具] 生成恶意软件具有局限性，因为代码是由经过一组数据训练的模型生成的”，Henson 表示。“因此，生成的代码不会像人类开发的代码那样复杂。”

尽管关于 AI 和机器学习算法如何通过减少恶意软件的生产来引发网络犯罪复兴的讨论很多，但目前的模型还没有达到这一水平。用户仍然需要了解一些代码知识，以确保 LLM 生成的任何内容都能按照他们想要的方式运行。

Boonen 说：“AI 是提高生产力的助推器，在某种程度上，使用 AI 可以降低编写代码所需的知识水平。”“但并没有大幅减少。”

事实上，如果威胁参与者今天开始广泛实施基于 AI 的恶意软件，它很可能会产生大量的低质量代码，防御者可以轻松检测并化解。

Boonen 说：“我并不是说将来没有技术上的可能性，利用 AI 创造出真正优秀的恶意软件。”“如果模型以现在的速度不断改进，我想终将有一天，它们将能做一些实质性的事情。那么，我们就需要更加认真地对待它。但我认为我们还没到这个阶段。”

IBM X-Force Threat Intelligence 的恶意软件逆向工程师 Golo Mühr 说：“这个问题与软件开发中发生的情况如出一辙，因为恶意软件就是恶意软件。”

Mühr 解释说：“现在，我们还没有看到很多应用程序将 AI 无缝集成到代码中。”“当我们看到 AI 在一般软件中占据主导地位时，我们可以预见它在恶意软件中也会变得很常见。”

正如 X-Force Threat Intelligence Index 报告所述，这种模式过去也曾出现过。直到支持这些攻击的合法技术（用于勒索软件的 Microsoft Active Directory、用于加密劫持的加密货币和基础设施即服务）也被全面采用后，勒索软件和加密劫持才成为普遍的威胁。

Mühr 指出，任何新技术在被开发人员采用之前，都必须获得可观的投资回报，恶意软件开发人员也是如此。