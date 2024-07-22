CVE 目录更像是一本字典，而不是 CVE 数据库。它为每个漏洞或风险提供一个名称和一个描述。这样，它就可以实现不同工具和数据库之间的通信，有助于提高互操作性和安全覆盖范围。可免费或公开下载和使用 CVE。CVE 列表为美国国家漏洞数据库 (NVD) 提供信息。

CVE 组织是“一个基于社区的国际性机构，致力于维护一个由社区驱动的公开已知网络安全漏洞的开放数据注册表，称为 CVE 列表”。1



网络安全的一个根本挑战是识别并减少黑客可能用来危害应用程序、系统和数据的漏洞。为了帮助应对此挑战，CVE 通过提供一个标准化框架来对网络安全漏洞进行分类和跟踪，各组织可以使用该框架来改进漏洞管理流程。

CVE 系统使用唯一标识符（称为 CVE ID）（有时称为 CVE 编号）来标记报告的每个漏洞。这有助于有效的沟通、协作和安全漏洞管理。

MITRE Corporation 于 1999 年创立了 CVE，作为对软件和固件中的安全漏洞进行分类的参考目录。CVE 系统可帮助各组织讨论和共享有关网络安全漏洞的信息，评估漏洞的严重程度并提高计算机系统的安全性。

CVE 编辑委员会负责监督 CVE 计划。委员会包括来自网络安全相关组织的成员，来自学术界、研究机构、政府机构的成员，以及其他著名的安全专家。除其他任务外，委员会还将批准数据源、产品覆盖范围、CVE 列表条目的覆盖目标，并管理新条目的持续分配。2

美国国土安全部 (DHS) 网络安全和通信办公室的 US-CERT 赞助了 CVE 计划。3

