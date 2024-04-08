早在第二次世界大战期间，情报界训练有素的特工就开始监控公开来源的信息，如电台广播、报纸和市场波动。今天，易于访问的数据源数量和种类众多，几乎任何人都可以参与开源情报收集。

OSINT 研究人员从中收集数据点的一些公共来源包括：

互联网搜索引擎 ，例如 Google、DuckDuckGo、Yahoo、Bing 和 Yandex。

印刷和在线新闻媒体 ，包括报纸、杂志和新闻网站。

Facebook，X，Instagram 和 LinkedIn 等平台上的 社交媒体帐户 。

在线论坛、博客和互联网中继聊天 (IRC)。

暗网 ，互联网的一个加密区域，不被搜索引擎收录。

电话号码、电子邮件地址和实际地址的 在线目录 。

公共记录 ，包括出生证明、死亡证明、法院文件和商业备案。

政府记录 ，例如地方、州和联邦/国家政府发布的会议记录、预算、演讲和新闻稿。

学术研究 ，包括论文、学位论文和期刊。

技术数据，例如 IP 地址、API、开放端口和网页元数据。

然而，开始从 OSINT 来源收集数据之前，应确定明确的目标。例如，使用 OSINT 的安全专业人员首先确定想要获取哪些信息，以及哪些公开数据将产生所需结果。

收集公开信息之后，必须对其进行处理，过滤掉不必要或冗余的数据。然后，安全团队可以分析精炼后的数据，并创建可操作的情报报告。