企业之所以进行渗透测试，主要出于三个原因。

渗透测试比单纯的漏洞评估更全面。渗透测试和漏洞评估都可以帮助安全团队找出应用程序、设备和网络中的薄弱环节。但是，这两种方法的目的略有不同，因此许多组织会同时运用这两种方法，而不是依赖于其中一种。

漏洞评估通常是指重复进行自动扫描，在系统中搜索已知漏洞，并进行标记以供审核。安全团队会运用漏洞评估来快速检查是否存在常见缺陷。

渗透测试更进一步。渗透测试人员发现漏洞后，会在模拟攻击中利用它们，模仿恶意黑客的行为。这样，安全团队就能深入了解实际黑客可能会如何利用漏洞来访问敏感数据或破坏运营。安全团队可以利用这些知识来设计针对现实世界网络威胁的网络安全控制措施，而不是试图猜测黑客可能会做些什么。

由于渗透测试人员会采取自动流程和手动流程并用的做法，因此他们能够发现已知和未知的漏洞。由于渗透测试人员会主动利用他们发现的薄弱环节，因此出现误报的可能性较小；如果他们可以利用漏洞，那么网络犯罪分子也可以。由于渗透测试服务由第三方安全专家提供，他们会从黑客的角度来接触系统，因此渗透测试通常能够发现内部安全团队可能遗漏的缺陷。

网络安全专家建议进行渗透测试。很多网络安全专家和权威机构建议将渗透测试作为一种主动安全措施。例如，在 2021 年，美国联邦政府（ibm.com 外部链接）敦促各企业利用渗透测试来抵御日益频繁的勒索软件攻击。

漏洞测试有助于确保监管合规性。《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 和《通用数据保护条例》(GDPR) 等数据安全法规要求采取特定的安全控制措施。渗透测试可以帮助企业确保其控制措施，从而证明其符合这些法规。

其他法规明确要求进行渗透测试。《支付卡行业数据安全标准》(PCI) 适用于处理信用卡的组织，专门要求定期进行“外部和内部渗透测试”（ibm.com 外部链接）。

此外，渗透测试还有助于确保符合 ISO/IEC 27001（ibm.com 外部链接）等自愿遵守的信息安全标准。