作为软件开发过程的一部分，开发人员执行应用程序安全测试 (AST)，以确保软件应用程序的新版本或更新版本中不存在漏洞。与应用程序安全相关的一些测试和工具包括：

静态应用程序安全测试 (SAST)：这种 AST 使用的解决方案可在不执行程序的情况下分析应用程序源代码。SAST 可以在开发生命周期的早期，识别应用程序代码库中的潜在安全漏洞、编码错误和弱点。然后开发人员可以在部署之前修复这些问题。

动态应用程序安全测试 (DAST)：与 SAST 不同，DAST 工具在应用程序运行时对其进行评估。它们提供对生产环境中应用程序安全状况的洞察分析，模拟真实的攻击场景以识别攻击者可能利用的漏洞，例如输入验证错误、身份验证缺陷和配置漏洞。

交互式应用程序安全测试 (IAST)：IAST 结合了 SAST 和 DAST，并对其进行了改进，重点关注动态和交互式测试，在受控和受监督的环境中使用实际用户输入和操作来检查应用程序。漏洞将会实时报告。

OWASP 十大：“OWASP 十大”是一份网络应用程序面临的十大最严重安全风险的清单。该清单由开放 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 组织编制，OWASP 是一个专注于提高软件安全性的国际非营利组织，它为开发人员、安全专业人员和组织提供定期更新的指导，使之了解可能导致安全漏洞的最普遍和最有影响力的漏洞。

运行时应用程序自我保护 (RASP)：RASP 解决方案通过监控和观察行为中是否存在可疑或恶意活动的迹象来保护运行时的应用程序。它们可以实时检测并应对攻击，某些形式的 RASP 可以在检测到恶意行为时阻止它们。

软件构成分析 (SCA)：SCA 工具可识别和管理应用程序中使用的开源组件和第三方库。他们分析依赖项并评估其安全态势，包括已知漏洞以及许可和合规性问题。

安全的开发生命周期 (SDL) 工具：SDL 工具可将安全性集成到开发流程中。它们可为开发人员提供指导和自动检查功能，以确保在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中持续解决安全隐患。

Web 应用程序防火墙 (WAF)：WAF 旨在通过在应用程序层过滤并监控 Web 应用程序与互联网之间的 HTTP 流量来保护 Web 应用程序及其 API。此类防火墙可检测并阻止基于 Web 的常见攻击，例如 SQL 注入、跨站脚本执行 (XSS) 和跨站请求伪造 (CSRF)。如此一来，便可降低数据泄露和未经授权访问所造成的风险。

这些工具和技术以及加密、身份验证机制和安全测试框架等工具和技术，对于保护应用程序免受各种安全威胁和漏洞的侵害非常重要。组织通常会结合使用这些测试和工具，作为其应用程序安全策略的一部分。