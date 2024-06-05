更新日期：2024 年 6 月 5 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
应用程序安全 (AppSec) 是指识别和修复应用程序软件漏洞（从开发到部署），以防止未经授权的访问、修改或滥用的过程。
应用程序安全 (AppSec) 是软件工程和应用程序管理不可或缺的一部分。它不仅能解决小错误，还能防止严重的应用程序漏洞被利用。应用程序安全 (AppSec) 是一个持续的过程，而不是单一的技术，是网络安全的重要组成部分，包括防止未经授权的访问、数据泄露和应用程序软件代码操纵的实践。随着应用程序变得越来越复杂，AppSec 也变得越来越重要和具有挑战性。这种演变要求在安全软件开发中采用新的方法。开发运维和安全实践必须协同进行，并由对软件开发生命周期 (SDLC) 有深刻理解的专业人员提供支持。
应用程序安全的核心是保护敏感数据和应用程序代码免遭盗窃或操纵。这包括在应用程序开发和设计阶段实施安全措施，以及在部署期间和部署后维持保护措施。
从路由器等硬件保护措施，到应用程序防火墙等基于软件的防御措施，这些措施都辅以包括定期安全测试例程在内的程序。其他方法，如彻底的代码审查和分析工具，可以识别代码库中的漏洞并降低其影响。强大的身份验证机制和加密技术等防御措施可以防止未经授权的访问和网络攻击。定期的安全评估和渗透测试进一步巩固了主动漏洞管理。
根据其需求，组织会使用各种策略来管理应用程序安全性。成本、专业知识以及不同环境所带来的特定挑战（例如，云安全性、移动应用程序安全性以及通过浏览器界面进行访问的应用程序的 Web 应用程序安全性）等因素均会影响组织具体采用的方法。某些组织选择在内部进行应用程序安全管理，以便内部团队能直接控制相关流程和定制的安全措施。
如果不在本地进行管理，组织则会将应用程序安全事宜（托管安全服务 (MSS) 其中的一部分）外包给托管安全服务提供商 (MSSP)。MSSP 可提供一个先进的安全运营中心 (SOC)、若干安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案，以及针对专业技能和应用程序安全工具的访问权限。对于缺乏内部资源和专业知识的组织而言，这些资源均大有裨益。无论是内部管理还是外包托管，强大的安全措施对于保护应用程序免遭层出不穷的网络威胁和漏洞影响均至关重要。
应用程序安全对于任何处理客户数据的组织都很重要，因为数据泄露会带来重大风险。实施强大的应用程序安全计划对于降低这些应用程序安全风险和减少攻击面至关重要。开发人员努力将软件漏洞降至最低，以阻止攻击者定向攻击有价值的数据（无论是客户信息、专有机密还是机密员工数据）并将其用于恶意目的。
在当今基于云的环境中，数据跨越各种网络并连接到远程服务器。网络监控和安全至关重要，但保护单个应用程序也同样重要。黑客越来越多地以应用程序为目标，使得应用程序安全测试和主动措施对于实现保护不可或缺。积极主动的应用程序安全方法使企业能够在漏洞影响运营或客户之前加以处理，从而提供优势。
忽视应用程序安全性可能会产生严重的后果。安全漏洞很普遍，可能导致暂时或永久的业务关闭。客户将其敏感信息托付给企业，并期望这些信息保持安全和私密。未能保证应用程序的安全可能会导致身份盗窃、财务损失和其他隐私侵犯。这些失误会破坏客户的信任，损害组织的声誉。投资于正确的应用程序安全解决方案对于保护组织及其客户免受潜在损害至关重要。
应用程序安全性包括旨在保护应用程序免受潜在威胁和漏洞的各种功能。其中包括：
身份验证：由开发人员实施，验证访问应用程序的用户身份。身份验证确保只有经过授权的个人才能进入，有时需要多因素身份验证，即密码、生物识别或物理令牌等因素的组合。
授权：身份验证后，用户将根据其经过验证的身份（身份访问管理）获得访问特定功能的权限。授权根据预定义的授权用户列表验证用户权限，确保访问控制。
加密：应用加密，以保护应用程序中传输或存储的敏感数据。在基于云的环境中，加密尤其重要，它可以掩盖数据，防止未经授权的访问或拦截。
日志：应用程序日志文件记录了用户的交互活动，对跟踪应用程序活动和识别安全漏洞至关重要。日志记录提供访问功能和用户身份的含时间戳记录，这有助于事后分析。
测试：对验证安全措施的有效性至关重要。通过静态代码分析和动态扫描等各种测试方法，识别并处理漏洞，以确保强大的安全控制。
应用程序安全可为企业带来诸多益处，包括：
减少中断：安全问题可能会干扰业务运营。确保应用程序安全可最大限度地降低能导致代价高昂的停机的服务中断风险。
及早发现问题：强大的应用程序安全功能可在应用程序开发阶段识别常见的攻击载体和风险，从而在应用程序发布前解决问题。部署后，应用程序安全解决方案可以识别漏洞并提醒管理员注意潜在问题。
增强客户信心：在安全性和可信度方面声誉良好的应用程序有助于提升客户对品牌的信心，从而提高品牌忠诚度。
提高合规性：应用程序安全措施可帮助组织遵守与数据安全相关的法规和合规性要求，例如 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS。这有助于组织避免与合规相关的处罚、罚款和法律问题。
节约更多成本：在开发过程中对应用程序安全进行投资，可实现长期成本节约。在此阶段的早期解决安全问题，通常比部署后解决问题更具成本效益。此外，强大的应用程序安全性有助于免除与数据泄露相关的财务成本，包括调查、法律费用和监管罚款。
预防网络攻击：应用程序是网络攻击的常见目标，包括恶意软件和勒索软件、SQL 注入和跨站点脚本攻击。应用程序安全措施可帮助组织防止这些攻击，或最大限度地减少其影响。
保护敏感数据：强大的安全措施可帮助组织维护敏感数据（例如客户信息、财务记录和知识产权）的机密性和完整性，防止其受到未经授权的访问、修改或盗窃。
降低风险：消除漏洞，提高抵御攻击的能力。主动应用程序安全措施（如代码审查、安全测试和补丁管理）可降低安全事件的可能性，并将潜在漏洞的影响降至最低。
对品牌形象的支持：安全漏洞会削弱客户对组织的信任。通过优先考虑应用程序安全，组织表明了他们对维护信任和保护客户数据的承诺，这有助于留住老客户和吸引新客户。
应用程序安全过程涉及一系列旨在识别、缓解和预防安全漏洞的必要步骤。
此初始阶段涉及通过全面的威胁建模来识别特定于应用程序的潜在安全风险。这包括评估应用程序的功能、数据处理流程和潜在的攻击媒介。根据这一评估，制定安全计划以概述消解已识别风险所需的措施。
在设计和开发阶段，安全考虑因素被整合到应用程序架构和编码实践中。开发团队遵循安全编码指南和应用程序安全最佳实践，以最大限度地减少代码库中引入的漏洞。这包括实现输入验证、身份验证机制、适当的错误处理和建立安全部署管道。
进行全面的代码审查和测试，以识别和解决应用程序代码中的安全漏洞。这涉及静态代码分析和动态测试；前者识别源代码中的潜在缺陷，后者则模拟真实的攻击场景并评估应用程序对漏洞利用行为的弹性。
一旦应用程序可进行部署，便须进行持续监控和维护，以确保实现持续的安全性。其中包括实施日志记录和监控机制，以快速检测和响应安全事件。定期发布安全更新和补丁也被用于解决新发现的漏洞和抑制新出现的威胁。
作为软件开发过程的一部分，开发人员执行应用程序安全测试 (AST)，以确保软件应用程序的新版本或更新版本中不存在漏洞。与应用程序安全相关的一些测试和工具包括：
静态应用程序安全测试 (SAST)：这种 AST 使用的解决方案可在不执行程序的情况下分析应用程序源代码。SAST 可以在开发生命周期的早期，识别应用程序代码库中的潜在安全漏洞、编码错误和弱点。然后开发人员可以在部署之前修复这些问题。
动态应用程序安全测试 (DAST)：与 SAST 不同，DAST 工具在应用程序运行时对其进行评估。它们提供对生产环境中应用程序安全状况的洞察分析，模拟真实的攻击场景以识别攻击者可能利用的漏洞，例如输入验证错误、身份验证缺陷和配置漏洞。
交互式应用程序安全测试 (IAST)：IAST 结合了 SAST 和 DAST，并对其进行了改进，重点关注动态和交互式测试，在受控和受监督的环境中使用实际用户输入和操作来检查应用程序。漏洞将会实时报告。
OWASP 十大：“OWASP 十大”是一份网络应用程序面临的十大最严重安全风险的清单。该清单由开放 Web 应用程序安全项目 (OWASP) 组织编制，OWASP 是一个专注于提高软件安全性的国际非营利组织，它为开发人员、安全专业人员和组织提供定期更新的指导，使之了解可能导致安全漏洞的最普遍和最有影响力的漏洞。
运行时应用程序自我保护 (RASP)：RASP 解决方案通过监控和观察行为中是否存在可疑或恶意活动的迹象来保护运行时的应用程序。它们可以实时检测并应对攻击，某些形式的 RASP 可以在检测到恶意行为时阻止它们。
软件构成分析 (SCA)：SCA 工具可识别和管理应用程序中使用的开源组件和第三方库。他们分析依赖项并评估其安全态势，包括已知漏洞以及许可和合规性问题。
安全的开发生命周期 (SDL) 工具：SDL 工具可将安全性集成到开发流程中。它们可为开发人员提供指导和自动检查功能，以确保在整个软件开发生命周期 (SDLC) 中持续解决安全隐患。
Web 应用程序防火墙 (WAF)：WAF 旨在通过在应用程序层过滤并监控 Web 应用程序与互联网之间的 HTTP 流量来保护 Web 应用程序及其 API。此类防火墙可检测并阻止基于 Web 的常见攻击，例如 SQL 注入、跨站脚本执行 (XSS) 和跨站请求伪造 (CSRF)。如此一来，便可降低数据泄露和未经授权访问所造成的风险。
这些工具和技术以及加密、身份验证机制和安全测试框架等工具和技术，对于保护应用程序免受各种安全威胁和漏洞的侵害非常重要。组织通常会结合使用这些测试和工具，作为其应用程序安全策略的一部分。
