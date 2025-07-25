SDLC 将软件开发分解为不同的、可重复的、相互依赖的阶段。SDLC 的每个阶段都有自己的目标和可交付成果，用于指导下一阶段。相互结合后，SDLC 的各个阶段形成了一个路线图，帮助开发团队创建满足利益相关者需求、项目要求和客户期望的软件。

SDLC 模型有多种，每种模型都以自己的方式处理 SDLC 的各个阶段。在某些模型（例如瀑布模型）中，阶段是按顺序完成的。在其他更迭代的流程中，例如敏捷模型，可以并行处理阶段。