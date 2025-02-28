什么是敏捷项目管理？

Scrum 是一个协作团队项目工作的框架。这个名字虽然看起来很像首字母缩略词，但实际上来自橄榄球运动：在争球 (Scrum) 时，球员们手臂架在一起，共同向对手发起冲击。这是一种不用马匹的骑兵冲锋。

在敏捷中，Scrum 团队包括三个角色：

项目经理： 他是 Scrum 团队与利益相关者之间的联络人，利益相关者可能是用户、客户或母公司。项目经理负责向 Scrum 团队传达外部因素，如预算、人员配备和反馈，同时向利益相关者传达团队的进度。





他是 Scrum 团队与利益相关者之间的联络人，利益相关者可能是用户、客户或母公司。项目经理负责向 Scrum 团队传达外部因素，如预算、人员配备和反馈，同时向利益相关者传达团队的进度。 Scrum Master： Scrum Master 与其说是传统意义上的“老板”，不如说是 Scrum 方法的老师、指挥者，负责促进指导、沟通和解决问题。Scrum Master 通常不负责招聘和解雇。





Scrum Master 与其说是传统意义上的“老板”，不如说是 Scrum 方法的老师、指挥者，负责促进指导、沟通和解决问题。Scrum Master 通常不负责招聘和解雇。 开发人员或团队成员：在某些情况下，这个术语可能会有所不同，例如，当 Scrum 团队属于软件以外的行业时。无论此角色是称为开发人员、团队成员还是职员，此角色都没有层次结构。理想情况下，团队的规模在 3 到 9 人之间；较大的小组 Scrum Master 往往难以指导。这也可以包括自组织团队，其中个人可以准确决定团队需要谁和什么才能成功，而无需管理层进行过多的规划。

Scrum 有一些特定的概念将其与其他基于团队的组织模型区分开来。产品待办事项是团队在 Scrum 期间可能需要的所有任务、想法、需求、可交付成果和资源的存储库。它可以（也确实应该）由团队不断更新和监控，以帮助确保其效率和完整性。

在 Scrum 中，工作分为多个冲刺，通常持续 1 到 4 周。在冲刺阶段，团队成员努力实现一个具体的、可交付的目标。该目标可能是一个工作模型、实体模型、原型，甚至只是成品或解决方案的一个功能或元素。

在冲刺期间，团队成员每天开会一次，参加“每日 Scrum”或“站立会议”。根据 Scrum 的原则，这些会议的级别非常高。每日 Scrum 时长不超过 15 分钟，团队成员简要宣布他们的进度以及任何干扰他们工作的阻碍因素，并尽可能地精简。有时，某些团队成员可能会把信息拆分到每日 Scrum 后的会议中，以进一步讨论每日 Scrum 中宣布的内容。

在冲刺结束时，整个团队，团队成员、Scrum Master 和项目经理，将聚在一起审查和讨论已完成的工作。项目经理可以传达来自利益相关者（例如用户或更大的组织）的任何变化，经过讨论后，团队可以将这些变化纳入下一个冲刺。