具有许多不同类型的软件测试，每种测试具有特定的目标和策略：

验收测试： 验证整个系统是否按预期方式工作。





验证整个系统是否按预期方式工作。 代码检查： 确认新软件和修改的软件遵循组织的编码标准和最佳实践。





确认新软件和修改的软件遵循组织的编码标准和最佳实践。 集成测试： 确保软件组件或功能一起运行。





确保软件组件或功能一起运行。 单元测试： 验证每个软件单元是否按预期方式运行。单元是应用程序中的最小可测试组件。





验证每个软件单元是否按预期方式运行。单元是应用程序中的最小可测试组件。 功能测试： 根据功能要求，模拟业务场景以检查功能。黑匣测试是一种验证功能的常见方法。





根据功能要求，模拟业务场景以检查功能。黑匣测试是一种验证功能的常见方法。 性能测试： 测试软件在不同工作负载条件下的运行情况。例如，负载测试用于评估实际负载条件下的性能。





测试软件在不同工作负载条件下的运行情况。例如，负载测试用于评估实际负载条件下的性能。 回归测试： 检查新功能是否破坏或降低功能。在没有时间进行完整回归测试时，可以使用健全性测试验证表面级别的菜单、功能和命令。





检查新功能是否破坏或降低功能。在没有时间进行完整回归测试时，可以使用健全性测试验证表面级别的菜单、功能和命令。 安全测试： 验证您的软件是否会受到黑客攻击或存在其他恶意类型的漏洞，恶意用户可能会利用这些漏洞拒绝访问您的服务，或导致这些服务无法正常运行。





验证您的软件是否会受到黑客攻击或存在其他恶意类型的漏洞，恶意用户可能会利用这些漏洞拒绝访问您的服务，或导致这些服务无法正常运行。 压力测试： 测试系统在发生故障之前可以承受多大压力。压力测试被认为是一种非功能测试。





测试系统在发生故障之前可以承受多大压力。压力测试被认为是一种非功能测试。 可用性测试：验证客户能否有效地使用系统或 Web 应用程序完成任务。

在每种情况下，验证基本要求都是一项关键评估。同样重要的是，探索性测试帮助测试人员或测试团队发现可能导致软件错误且难以预测的场景和情况。

即使是简单的应用程序，也可能要进行大量各种各样的测试。根据可用的时间和资源，测试管理计划帮助确定哪些类型的测试最有价值。可以运行最少数量的测试以发现最多数量的缺陷，从而优化测试有效性。

