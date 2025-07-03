什么是测试驱动开发 (TDD)？

开发人员为确保通过每次测试而编写足量代码，然后在开展新测试和发布新功能之前对测试与代码进行优化。

本质上，测试驱动开发迫使开发人员放慢速度，在更短的反馈周期内验证和改进其代码。虽然上述操作并非强制要求，但 DevOps 团队鼓励初学者和资深专家在各种编程语言中采用 TDD。例如，Java、Python 等语言，以及应用程序编程接口 (API) 和程序应用。

这种风格的编程加强了编码、测试（以自动化单元级测试的形式）和代码设计之间的关系。虽然测试驱动开发可能会增加前期开发时间，但事实证明，其可以改善代码的功能和灵活性，并节省总体时间。

通过立即识别和处理任何错误，使用 TDD 的开发人员可以防止小问题演变成更大的问题。测试驱动开发迫使开发人员在开发过程中验证和改进他们的代码，从而简化最终的质量检查和更正。

替代测试框架包括在编写所有自动测试之前编写生产代码，或者在编写生产代码之前编写整个测试套件。这些方法虽然不一定无效，但已被证明会增加必要的调试时间，特别是对于更大、更复杂的项目。

虽然测试驱动开发通常用于创建新的生产代码，但它也经常用于改进使用旧技术或其他技术开发的旧版代码的调试过程。

测试驱动开发通过将测试置于开发阶段之前，颠覆了传统的开发流程。作为一项迭代方案，测试驱动开发通过推进可测试的工作流来优化代码质量和可读性，从而在单元级别生成高质量的代码。当开发人员实施单元测试时，他们会专注于一小部分逻辑，例如单一算法。编写专用代码以确保测试结果通过，不仅可以生成更清晰、更耐用的代码，而且还有助于改进文档质量。