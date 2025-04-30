Martin Fowler 通过 1999 年首次出版的《Refactoring》一书推广了这一做法。代码重构有助于消除“代码异味”，Fowler 将其定义为“通常与系统中更深层次的问题相对应的表面迹象”。他补充说，代码异味“很容易被发现或嗅探到”，并引用仅包含数据而没有行为的长方法和类作为代码异味的实例。

代码重构的示例包括修复错误格式、重命名非描述性变量、删除重复或未使用的函数，以及将庞大冗长的方法分解成更小、更易于管理的块。这些保留行为的琐碎修改不太可能破坏代码或引入错误，但其增量效应有助于优化软件性能。