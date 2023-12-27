利用先进的 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具，实现大型机应用程序的现代化。
众多组织面临着解决现有技术债务的挑战，这阻碍了组织追求创新和敏捷性的脚步。要想保持竞争力并满足利益相关者的需求，大型机应用程序的现代化已成为首要任务。
为了应对这项挑战，您可以采用混合云方法，将大型机的优势与公有云的功能相结合。与单纯迁移到公有云相比，这种方法具有多重优势。
大型机应用程序现代化的优势包括：
探索需要在人员、流程、技术和合作关系之间取得适当的平衡的成功现代化战略。
IBM 大型机 60 周年：I&O 领导者必须掌握的有效优化投资的方法。
使用 AI 辅助的云原生体验来理解、重构和转换应用程序。通过 watsonx Code Assistant on Z，您可以利用生成式 AI 加速大型机应用程序的现代化。
使用开放式 API 和事件驱动型架构来集成混合应用程序。借助 IBM® z/OS Connect，您无需修改本机大型机代码，即可在数秒内将大型机程序与云计算和其他应用程序连接在一起。
优化并保障整个企业的数据访问和信息共享。借助 IBM® Z Digital Integration Hub，您可以在记录系统和混合云应用程序之间实现快速、实时的信息流。
将企业开发运维 (DevOps) 与集成的 CI/CD 管道和完整的应用程序可观测性结合使用。IBM Z DevOps 产品组合有助于以更快的速度、更高的质量交付混合云解决方案，同时最大限度地降低风险。
大规模实现 AI 驱动的洞察分析，协助实时做出决策。IBM Z AI 产品系列有助于挖掘洞察，无需移动数据即可快速获得可信且切实可行的结果。
标准化（AI 辅助）企业级功能，用于自动执行和管理应用程序和 IT 生命周期。借助 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z，通过 Ansible Automation Platform 将 IBM Z 关联到更全面的企业自动化战略。
运行当前版本的 IBM Z 软件和硬件，以优化运行大型机应用程序的效率。为 IBM Z 软件和硬件使用灵活、类似云计算且基于用量的定价，以简化并优化定价预测。
M&T Bank 利用 Z DIH 连通核心银行系统与混合云应用程序之间的实时信息流。
Royal Bank of Canada 与 IBM 合作构建应用程序，旨在支持开发人员更快地发布代码，并利用 IBM Z DevOps 产品系列中的产品轻松访问本地存储的数据。
Atruvia AG 使用一系列 IBM Z 产品，通过低风险的方式对其核心银行应用程序进行高效的现代化改造，以支持其遍布德国的 30,000 多台 ATM 和自助服务终端网络。
BBVA Francés 银行与 IBM 合作，通过充分发挥 IBM Z 平台的潜力来增强其核心软件堆栈的性能，从而为客户提供响应更快的零售银行服务。
为了提高质量和效率，BNP Paribas 彻底改造了其核心系统的软件开发环境，并执行 IBM Z 平台转型，最终节省了资金并提高了质量。
一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。
一套包括多种集成开发环境、简化问题分析的工具、单元测试帮助、智能构建功能、自动化部署等资源的工具。
规模化获取实时信息流，通过适应性保护生产环境免受不可预测的查询流量影响，并提供与 API 和基于事件的架构的灵活交互。
一款用于设计和运行符合 OpenAPI 的 API 的软件，以便与 z/OS 应用程序和数据进行交互。
一款企业级机器学习解决方案，可提供 Web 用户界面、各种 API 和 Web 管理仪表板，其中包含一套强大且易于使用的工具，可用于模型开发和部署、用户管理和系统管理。
通过 Ansible Automation Platform 生态系统将 IBM Z Systems 关联到更广泛的企业自动化策略。
简要了解 IBM 战略，通过在现代化旅程中结合使用 IBM Z Systems 和公有云解决方案，帮助您以更低的成本和风险加速实现应用程序现代化。
简要了解 IBM 战略，通过在现代化旅程中结合使用 IBM Z 和公有云解决方案，帮助您以更低的成本和风险加速实现批处理应用程序现代化。
通过利用混合云环境，探索可以加速大型机应用程序现代化的战略和架构解决方案。
这是大型机现代化五部曲系列博客的第一部。着眼于保险、汽车和零售等行业的大型机现代化。
IBM Z 软件试用版包括预配置环境和引导式场景，可展示 z/OS 应用程序的实际价值和用途。浏览云、DevOps、API、机器学习和 AI 等试用类别。
访问超过 700 小时的自定进度 IBM Z 学习内容。体验实践内容和实验室，获取行业认可的徽章和学分认证，以培养紧缺技能。
利用 IBM® Consulting 服务对大型机应用程序进行现代化改造，并在新环境中成功运行工作负载，从而加速数字化转型。
大型机应用程序的现代化对于成功落实混合云战略、进行全面数字化转型以及实现创新至关重要。阅读 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的调查结果。