主页 大型机应用程序现代化 大型机应用程序现代化解决方案
利用生成式 AI 加速并简化现代化流程
应用程序现代化指南
正在查看一组数据的人的插图

利用先进的 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具，实现大型机应用程序的现代化。

众多组织面临着解决现有技术债务的挑战，这阻碍了组织追求创新和敏捷性的脚步。要想保持竞争力并满足利益相关者的需求，大型机应用程序的现代化已成为首要任务。

为了应对这项挑战，您可以采用混合云方法，将大型机的优势与公有云的功能相结合。与单纯迁移到公有云相比，这种方法具有多重优势。

大型机应用程序现代化的优势包括：

  • 通过替换过时的组件、提高代码质量和简化整体架构，减少技术债务。这可以简化维护，并有助于将来增强应用程序。
  • 让企业能够迅速适应不断变化的业务需求，优化开发周期，促进混合云环境之间的无缝集成和数据共享，从而提高业务敏捷性
  • 通过提供正确的技术和最新的工具来释放开发人员的创造力，并构建出色的应用程序，从而提高开发人员的工作效率。生成式 AI 应运而生，成为这项工作的关键资源。
实现大型机应用环境的现代化改造

探索需要在人员、流程、技术和合作关系之间取得适当的平衡的成功现代化战略。
Gartner 报告

IBM 大型机 60 周年：I&O 领导者必须掌握的有效优化投资的方法。
71% 的高管表示，基于大型机的应用程序是其业务战略的核心。 阅读 IBV 报告
入口点
强化并扩展应用程序

使用 AI 辅助的云原生体验来理解、重构和转换应用程序。通过 watsonx Code Assistant on Z，您可以利用生成式 AI 加速大型机应用程序的现代化。

 借助生成式 AI 进行强化
跨混合云进行集成

使用开放式 API 和事件驱动型架构来集成混合应用程序。借助 IBM® z/OS Connect，您无需修改本机大型机代码，即可在数秒内将大型机程序与云计算和其他应用程序连接在一起。

 将 API 融入您的大型机
最大限度地共享信息和数据访问

优化并保障整个企业的数据访问和信息共享。借助 IBM® Z Digital Integration Hub，您可以在记录系统和混合云应用程序之间实现快速、实时的信息流。

 探索实时信息共享
采用企业级 DevOps 和可观测性

将企业开发运维 (DevOps) 与集成的 CI/CD 管道和完整的应用程序可观测性结合使用。IBM Z DevOps 产品组合有助于以更快的速度、更高的质量交付混合云解决方案，同时最大限度地降低风险。

 深入了解面向 IBM Z 的 DevOps 产品
大规模制定由 AI 驱动的决策

大规模实现 AI 驱动的洞察分析，协助实时做出决策。IBM Z AI 产品系列有助于挖掘洞察，无需移动数据即可快速获得可信且切实可行的结果。

 将 AI 产品用于 IBM Z
实现 IT 的自动化和标准化

标准化（AI 辅助）企业级功能，用于自动执行和管理应用程序和 IT 生命周期。借助 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z，通过 Ansible Automation Platform 将 IBM Z 关联到更全面的企业自动化战略。

 深入了解 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z
优化现有应用程序

运行当前版本的 IBM Z 软件和硬件，以优化运行大型机应用程序的效率。为 IBM Z 软件和硬件使用灵活、类似云计算且基于用量的定价，以简化并优化定价预测。

 探索量身定制的定价 了解成本效益

成功案例

通过 Z Digital Integration Hub 实现市场敏捷性

M&amp;T Bank 利用 Z DIH 连通核心银行系统与混合云应用程序之间的实时信息流。

利用 Z DevOps 改善开发人员体验

Royal Bank of Canada 与 IBM 合作构建应用程序，旨在支持开发人员更快地发布代码，并利用 IBM Z DevOps 产品系列中的产品轻松访问本地存储的数据。

 管理大量交易

Atruvia AG 使用一系列 IBM Z 产品，通过低风险的方式对其核心银行应用程序进行高效的现代化改造，以支持其遍布德国的 30,000 多台 ATM 和自助服务终端网络。

 提高关键应用程序的性能

BBVA Francés 银行与 IBM 合作，通过充分发挥 IBM Z 平台的潜力来增强其核心软件堆栈的性能，从而为客户提供响应更快的零售银行服务。

 实现飞速发展

为了提高质量和效率，BNP Paribas 彻底改造了其核心系统的软件开发环境，并执行 IBM Z 平台转型，最终节省了资金并提高了质量。
产品
生成式 AI IBM® watsonx Code Assistant for Z

一款生成式 AI 辅助产品，旨在以比当今替代品更低的成本和风险加速大型机应用程序现代化。

 IBM® watsonx Code Assistant for Z
提高开发人员工作效率 IBM Application Delivery Foundation for z/OS

一套包括多种集成开发环境、简化问题分析的工具、单元测试帮助、智能构建功能、自动化部署等资源的工具。

 IBM Application Delivery Foundation for z/OS
实时信息 IBM Z Digital Integration Hub

规模化获取实时信息流，通过适应性保护生产环境免受不可预测的查询流量影响，并提供与 API 和基于事件的架构的灵活交互。

 IBM Z Digital Integration Hub
API 交互 IBM z/OS Connect

一款用于设计和运行符合 OpenAPI 的 API 的软件，以便与 z/OS 应用程序和数据进行交互。

 IBM z/OS Connect
机器学习 Machine Learning for IBM z/OS

一款企业级机器学习解决方案，可提供 Web 用户界面、各种 API 和 Web 管理仪表板，其中包含一套强大且易于使用的工具，可用于模型开发和部署、用户管理和系统管理。

 Machine Learning for IBM z/OS
开发和运营自动化 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z

通过 Ansible Automation Platform 生态系统将 IBM Z Systems 关联到更广泛的企业自动化策略。

 Red Hat Ansible Certified Content for IBM Z
现代化中心
借助 IBM 实现业务现代化

IBM® Z and Cloud Modernization Center 是一个平台，可按任务角色、IBM 专业知识、生态系统合作伙伴和技能提供资源访问权限，从而帮助您开启现代化之旅。

 浏览 IBM Z 和云现代化中心
资源 利用混合云加速大型机应用程序现代化

简要了解 IBM 战略，通过在现代化旅程中结合使用 IBM Z Systems 和公有云解决方案，帮助您以更低的成本和风险加速实现应用程序现代化。

 大型机批处理现代化和转型

简要了解 IBM 战略，通过在现代化旅程中结合使用 IBM Z 和公有云解决方案，帮助您以更低的成本和风险加速实现批处理应用程序现代化。

 面向混合云的大型机应用程序现代化模式

通过利用混合云环境，探索可以加速大型机应用程序现代化的战略和架构解决方案。

 银行业以外的大型机应用程序现代化

这是大型机现代化五部曲系列博客的第一部。着眼于保险、汽车和零售等行业的大型机现代化。

免费软件，无需安装

IBM Z 软件试用版包括预配置环境和引导式场景，可展示 z/OS 应用程序的实际价值和用途。浏览云、DevOps、API、机器学习和 AI 等试用类别。

 IBM Z Mainframe Skills Depot

访问超过 700 小时的自定进度 IBM Z 学习内容。体验实践内容和实验室，获取行业认可的徽章和学分认证，以培养紧缺技能。
咨询服务

利用 IBM® Consulting 服务对大型机应用程序进行现代化改造，并在新环境中成功运行工作负载，从而加速数字化转型。

 大型机应用程序现代化

大型机应用程序的现代化对于成功落实混合云战略、进行全面数字化转型以及实现创新至关重要。阅读 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的调查结果。

 阅读 IBV 报告
深入了解 IBM Consulting
相关功能 利用 IBM Z 实现混合云

通过将 IBM Z 无缝集成到您的混合云中，获得云技术的敏捷性和灵活性 - 以及 IBM z Systems 的 AI 驱动型洞察、安全性、弹性和规模。

 IBM Z 上的 AI

使用机器学习将每项事务的数据转换为实时洞察，并快速获得可信、切实可行的结果，而无需数据迁移。

DevOps for IBM Z

使用 DevOps 的功能和最佳实践，加速交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险。
采取后续步骤

准备好对大型机应用程序执行现代化改造并释放其全部潜力了吗？安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

 探索现代化中心