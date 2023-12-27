利用先进的 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具，实现大型机应用程序的现代化。

众多组织面临着解决现有技术债务的挑战，这阻碍了组织追求创新和敏捷性的脚步。要想保持竞争力并满足利益相关者的需求，大型机应用程序的现代化已成为首要任务。