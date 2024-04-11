使用 IBM zIIP 引擎支持 IBM z/OS Container Extensions (zCX)，将 Linux 应用程序部署为 IBM z/OS 上的 Docker/OCI 容器，或者在 IBM z/OS 上运行 Red Hat® OpenShift® 作为 IBM z/OS 工作负载的一部分。

zCX 可帮助您将现有 z/OS 应用程序进行现代化改造，使其能够在混合云环境中运行。当前和新的应用程序可以在 IBM Z Systems 上调用 Docker/OCI 容器中的本地 Linux 微服务，并将延迟降到最低，从而为客户和用户提供全新的高响应功能和应用程序。