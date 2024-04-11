IBM z Integrated Information Processor (zIIP) 是一种专用处理器，旨在与大型机中的通用处理器异步运行，以处理新的工作负载，管理容器和混合云接口，促进系统恢复，并协助多种类型的分析、系统监控和其他应用程序。
zIIP 支持客户利用 IBM® Z 惊人的网络弹性、灵活性和可扩展性，而不会影响百万服务单位 (MSU) 评级或机器型号指定，因而也就不会影响软件许可费用。
除非使用额外的通用型 CP 容量，否则 IBM 通常不会对 zIIP 容量收取 IBM 软件费用。
在 zIIP 上使用 z/OS Container Extensions、z/OS Connect、Java 和 Python，以在混合云中加快实现价值的时间。
在 zIIP 上部署用 Java 或 Python 编写的新应用程序，使用 XML，或利用 RESTful API。
添加 zIIPS 以增加 System Recovery Boost 的容量，从而加快关机、重启和工作负载追赶的速度。
请参阅 IBM 授权使用表或 zIIP Exploiter 清单，了解可利用 IBM zIIP 的 IBM 软件产品。
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混合云
z/OS Container Extensions
使用 IBM zIIP 引擎支持 IBM z/OS Container Extensions (zCX)，将 Linux 应用程序部署为 IBM z/OS 上的 Docker/OCI 容器，或者在 IBM z/OS 上运行 Red Hat® OpenShift® 作为 IBM z/OS 工作负载的一部分。
zCX 可帮助您将现有 z/OS 应用程序进行现代化改造，使其能够在混合云环境中运行。当前和新的应用程序可以在 IBM Z Systems 上调用 Docker/OCI 容器中的本地 Linux 微服务，并将延迟降到最低，从而为客户和用户提供全新的高响应功能和应用程序。
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数字化转型
IBM z/OS 上的 Python
使用流行语言开发和运行应用程序，例如 IBM z/OS 上的 Java、IBM z/OS 上的 Python 以及其他使用 zIIP 的语言。这样，您就可以整合利用 zIIP 的较新技术，例如 IBM® WebSphere Application Server 和 IBM z/OS Management Facility (z/OSMF)。
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系统弹性
System Recovery Boost
借助 IBM zIIP，您能够利用 IBM z16™ 或 IBM® z15 上的 IBM System Recovery Boost 功能，从而显著缩短因计划内和计划外停机而关闭和重新启动系统的时间。
z/OS Communications Server
IBM z/OS Communications Server 利用 zIIP 进行部分互联网协议安全 (IPSec) 网络加密和解密，以及选定的 HiperSockets 重要消息流量处理。
z/OS Global Mirror
IBM z/OS Global Mirror 支持 zIIP 的 DFSMS™ System Data Mover 处理。
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数据库和 AI
DB2 for z/OS
IBM Db2 for z/OS 可以将 zIIP 能力用于部分符合条件的数据服务、pureXML、实用程序工作负载 Java 存储过程。
Machine Learning for z/OS
IBM Machine Learning for z/OS 使用 zIIP 引擎，通过提供可操作预测模型的端到端机器学习平台，将 AI 引入事务应用程序。您还可以在 IBM zIIP 上部署 Apache Spark，以针对大型复杂数据集运行分析和机器学习。
Data Virtualization Manager for IBM z/OS
IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS 利用 zIIP 来统一所有数据库和数据存储，以实现一致、高效、简化的数据服务。
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其他用例
z/OS XML System Services
对于希望在 z/OS 上获得经济高效的 XML 解析服务的客户，IBM z/OS XML System Services 可以利用 zIIP 来处理符合条件的 XML 工作负载。许多其他软件供应商的产品都在 zIIP 上运行。
IBM Consulting
IBM® Consulting 可以在 IBM zIIP 引擎上启用可扩展财务报告架构（SAFR，也称为 GenevaERS）解决方案。
IBM z/OS 功能（包括 PROJECTCPU）有助于估计当前和预计的 zIIP 使用情况。
zIIP 可用于市场上配备至少 1 个 CP（通用处理器）的 IBM z Systems。