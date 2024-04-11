主页 计算和服务器 Z zIIP IBM z Integrated Information Processor (zIIP)
经济高效地迁移到混合云、加速数字化转型并在 IBM Z 上实施新工作负载
通过 zIIP 处理您的工作负载
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IBM z Integrated Information Processor (zIIP) 是一种专用处理器，旨在与大型机中的通用处理器异步运行，以处理新的工作负载，管理容器和混合云接口，促进系统恢复，并协助多种类型的分析、系统监控和其他应用程序。

zIIP 支持客户利用 IBM® Z 惊人的网络弹性、灵活性和可扩展性，而不会影响百万服务单位 (MSU) 评级或机器型号指定，因而也就不会影响软件许可费用。

除非使用额外的通用型 CP 容量，否则 IBM 通常不会对 zIIP 容量收取 IBM 软件费用。

IBM z16 上的 zIIP

利用 IBM z16™ 上的 zIIP 支持加速 AI 部署

为了支持 AI 工作负载，zIIP 资格清单包括基于 Python 的应用程序，这些应用程序可帮助客户，特别是那些使用 Python 进行 AI 开发的客户，继续顺利扩展。

为了更广泛地使用 zIIP 专用引擎，zIIP 与中央处理器 (CP) 的 2:1 比率要求不再适用。这一变更使得客户可以扩展利用 zIIP 的工作负载，包括 IBM z/OS Container Extensions（在 IBM z/OS 中直接运行 Linux 的能力）。

 z/OS 上的 Python 符合 zIIP 条件
优势 迁移到混合云

在 zIIP 上使用 z/OS Container Extensions、z/OS Connect、Java 和 Python，以在混合云中加快实现价值的时间。

 加快数字化转型

在 zIIP 上部署用 Java 或 Python 编写的新应用程序，使用 XML，或利用 RESTful API。

 提高系统弹性

添加 zIIPS 以增加 System Recovery Boost 的容量，从而加快关机、重启和工作负载追赶的速度。
使用 zIIP 的产品和服务

请参阅 IBM 授权使用表zIIP Exploiter 清单，了解可利用 IBM zIIP 的 IBM 软件产品。

混合云

z/OS Container Extensions

使用 IBM zIIP 引擎支持 IBM z/OS Container Extensions (zCX)，将 Linux 应用程序部署为 IBM z/OS 上的 Docker/OCI 容器，或者在 IBM z/OS 上运行 Red Hat® OpenShift® 作为 IBM z/OS 工作负载的一部分。

zCX 可帮助您将现有 z/OS 应用程序进行现代化改造，使其能够在混合云环境中运行。当前和新的应用程序可以在 IBM Z Systems 上调用 Docker/OCI 容器中的本地 Linux 微服务，并将延迟降到最低，从而为客户和用户提供全新的高响应功能和应用程序。

 深入了解 IBM z/OS Containers Extensions

数字化转型

IBM z/OS 上的 Python

使用流行语言开发和运行应用程序，例如 IBM z/OS 上的 Java、IBM z/OS 上的 Python 以及其他使用 zIIP 的语言。这样，您就可以整合利用 zIIP 的较新技术，例如 IBM® WebSphere Application ServerIBM z/OS Management Facility (z/OSMF)

 深入了解 IBM Open Enterprise SDK for Python

系统弹性

System Recovery Boost

借助 IBM zIIP，您能够利用 IBM z16™ 或 IBM® z15 上的 IBM System Recovery Boost 功能，从而显著缩短因计划内和计划外停机而关闭和重新启动系统的时间。

 深入了解 IBM 系统恢复加速

z/OS Communications Server

IBM z/OS Communications Server 利用 zIIP 进行部分互联网协议安全 (IPSec) 网络加密和解密，以及选定的 HiperSockets 重要消息流量处理。

 深入了解 IBM z/OS Communications Server

z/OS Global Mirror

IBM z/OS Global Mirror 支持 zIIP 的 DFSMS™ System Data Mover 处理。

 深入了解 IBM z/OS Global Mirror 深入了解 DFSMS System Data Mover

数据库和 AI

DB2 for z/OS

IBM Db2 for z/OS 可以将 zIIP 能力用于部分符合条件的数据服务、pureXML、实用程序工作负载 Java 存储过程。

 深入了解 IBM Db2 for z/OS

Machine Learning for z/OS

IBM Machine Learning for z/OS 使用 zIIP 引擎，通过提供可操作预测模型的端到端机器学习平台，将 AI 引入事务应用程序。您还可以在 IBM zIIP 上部署 Apache Spark，以针对大型复杂数据集运行分析和机器学习。

 深入了解 IBM Machine Learning for z/OS

Data Virtualization Manager for IBM z/OS

IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS 利用 zIIP 来统一所有数据库和数据存储，以实现一致、高效、简化的数据服务。

 深入了解 IBM Data Virtualization Manager for IBM z/OS

其他用例

z/OS XML System Services

对于希望在 z/OS 上获得经济高效的 XML 解析服务的客户，IBM z/OS XML System Services 可以利用 zIIP 来处理符合条件的 XML 工作负载。许多其他软件供应商的产品都在 zIIP 上运行。

 深入了解 IBM z/OS XML System Services

IBM Consulting

IBM® Consulting 可以在 IBM zIIP 引擎上启用可扩展财务报告架构（SAFR，也称为 GenevaERS）解决方案。

 深入了解 IBM Consulting
技术细节 规划 zIIP 技术规范

IBM z/OS 功能（包括 PROJECTCPU）有助于估计当前和预计的 zIIP 使用情况。

 软件要求
  • 所有支持的 IBM z/OS 版本
  • IBM z/OS Container Extensions、System Recovery Boost 和其他软件组件可能有额外要求
 硬件要求

zIIP 可用于市场上配备至少 1 个 CP（通用处理器）的 IBM z Systems。
相关产品 IBM z16

加快决策，未雨绸缪。

IBM z/OS 系统恢复

通过临时向增强型 LPAR 提供额外的处理器容量和吞吐量，来缩短关闭和重启 (IPL) 系统的时间。

 IBM Db2 for z/OS

敏捷、高效、安全的企业数据服务解决方案，适用于全球要求最苛刻的混合云、事务和分析应用程序。
后续步骤

深入了解 IBM z Integrated Information Processor。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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