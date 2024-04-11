通过启用面向 AI 和 ML、DevOps 以及自动化技术的强大框架，加速业务转型和现代化改造
IBM Open Enterprise SDK for Python 是面向 IBM® z/OS 的 Python 编译器和解释器。它有助于支持用 Python 编写的 z/OS 应用程序。企业可以利用此工具，通过开发 API、插件和包装程序来扩展业务关键型应用程序，实现关键应用程序的现代化，并加速交付。
Python 编程语言为构建快速且可扩展的 z/OS 应用程序提供强大的框架，采用丰富的模块生态系统，就像在其他平台上一样。
特点和功能更新
在 z/OS 上使用最热门、发展最快的编程语言之一。随附的 Python 编解码器包支持与 EBCDIC 和 Unicode 转换格式 (UTF) 编码进行互操作。
使用大型机上最热门的 Python 软件包通过 Python AI Toolkit for IBM z/OS 执行高级数据分析。
使用 Python 通过 Ansible 实现应用程序和 IT 基础架构的自动化，并按照其他平台的方式管理 z/OS 资源。
借助 IBM® Z Open Automation Utilities 和其他开源包（例如 pyzfile 和 pyracf）来利用现有基础架构，并与数据集交互、提交 JCL 等。
利用 Python 丰富的模块生态系统和包，借助更少的代码行更快地开发和运行新应用程序。
利用现有的 Python 技能，轻松构建端到端应用程序。
将现代 Python 编程语言引入 z/OS 平台。Python 是一种易于学习的编程语言，具有通用性、高级性、解释性、动态性，注重代码可读性，帮助用户构建快速且可扩展的应用程序。利用数据和现有应用程序在 IBM Z 上存放在同一位置的特点，提高吞吐量并缩短响应时间。用户可以控制向外部公开哪些数据，同时在 IBM Z 平台上保证机密数据的安全。
Python 标准库提供广泛的函数，可以节省创建应用程序时使用的开发资源并降低成本。标准库中包括字符串操作、密码学、线程、网络、互联网和 Web 服务工具、操作系统接口和协议等领域频繁使用的编程任务。开发人员可以使用这些模块来完成常见的应用程序任务，从而减少代码编写量，并专注于实现业务功能。
通过访问 Python AI Toolkit for IBM z/OS 和 Python Package Index 软件包 (PyPI)，以及不断增长的数千个免费可用的 Python 社区模块和框架（从各个程序和组件到软件包，乃至整个应用程序开发框架），来获取预构建 Python AI 包。可以通过 Python Package Index 获取这些模块。
使用 Python 的编解码器包（标准 Python 编码工具），您可以生成和使用 EBCDIC、UTF 和其他几种编码格式的数据。
价格可选的一流的 IBM 订购和支持服务仅面向 SMP/E 版本。
利用 zIIP 专用处理器分载通常在通用处理器上运行的 Python 工作负载。这样就可以灵活部署 Python 应用程序，从而降低成本、加快数字化转型并释放 CPU 资源。
包含 z/OS UNIX 系统服务的 PAX 下载格式在 UNIX 环境中很流行，并提供类似的用户体验。z/OS 上的 SMP/E 软件安装和维护工具可以管理 SMP/E 可安装映像及其修复包。利用 IBM 支持服务发起服务请求，这些请求将在规定的周转时间内通过可选 S&S 得到解决。
PAX 存档可安装格式，与分布式平台一致。
SMP/E（CBPDO、ServerPac）可安装格式可以轻松进行更新管理。建议用于生产部署。许可以及订阅和支持服务 (S&S) 均可通过 Shopz 获得。
灵活地进行安装、更新和维护
支持本地和 DIY 安装，实现灵活部署
使用 SMP/E 进行管理
不收取许可费用
运行自己的应用程序
完整功能
IBM 软件订阅和支持 (S&S)
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
不收取许可费用。可以降低在 z/OS 上部署的总成本，因为工作负载可能有资格在 z13® 及更高版本上使用面向新的生产工作负载的“新的应用解决方案”定价模型。
SMP/E 版本提供可选的订阅和支持服务。
订阅和支持服务包含在 IBM Z 和云端现代化堆栈解决方案中，不收取额外费用。
从带有 APAR PH52983 的 IBM Open Enterprise SDK for Python v3.11 开始，Python 应用程序与 z/OS 2.4 或 2.5 APAR OA63406 协同使用时，将有资格在 zIIP 处理器上执行，如 IBM 机器的 IBM 授权使用表中所述。
有关 ShopZ 订购流程的更多信息，请阅读博客 ShopZ 上的精简 Python on z/OS 订购流程。
进一步了解支持数据操作和分析的免费的开源 Python 包 - Pandas。
使用 Python 连接到 Db2 的详细操作指南，数据无需离开系统。
IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) 是一组工具，旨在帮助弥合传统 z/OS 系统与 IBM z/OS UNIX 系统服务之间的差距。它为许多可在 z/OS 特定文件类型上运行的 UNIX 命令提供等效实用程序。
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了解展示常见用例和最佳实践的热门安装方案。
了解面向 IBM z/OS 的 Python AI 工具包如何提供由 IBM 供应链安全解决方案支持的行业领先 AI Python 包，并在 z/OS 上发布这些软件包。
了解如何正确构建 Python 包以及如何使用开发环境创建软件包。
了解如何在虚拟环境中使用 IBM Open Enterprise SDK for Python 提供的库，以及如何使用 pip 进行依赖关系管理。
新产品，可提供行业领先 AI Python 软件包，并在 z/OS 上发布。
获取必要的底层运行时，支持通过 Java、Python 和 shell 命令在 z/OS 上执行自动化任务。
使用事实语言开发 Ansible 模块并简化混合 IT 环境的自动化运营。
将 AI 引入 IBM Z 上的事务性应用程序，并在 z/OS 上部署 AI 模型，获取大规模实时业务洞察。
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