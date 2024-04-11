不收取许可费用。可以降低在 z/OS 上部署的总成本，因为工作负载可能有资格在 z13® 及更高版本上使用面向新的生产工作负载的“新的应用解决方案”定价模型。

SMP/E 版本提供可选的订阅和支持服务。

订阅和支持服务包含在 IBM Z 和云端现代化堆栈解决方案中，不收取额外费用。