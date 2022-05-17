IBM DevOps Deploy
将任何应用程序持续交付到任何环境
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建筑结构和蓝天

DevOps Deploy 提供强大的功能

IBM DevOps Deploy 是一种应用程序发布解决方案，它将自动化融入持续交付和持续部署 (CI/CD) 过程中，并提供强大的可见性、可跟踪性和审计能力。
取代自定义脚本的集成

与 Jenkins、Kubernetes、Microsoft、ServiceNow 和 IBM WebSphere 等技术的集成使流程更加稳健且更易于设计。

 链接至 UrbanCode 插件
可扩展的分布式自动化功能

通过专为扩展而设计的架构满足企业需求，提供高可用性、水平可扩展性和严密的安全性。

 请参阅 IBM DevOps Deploy 文档
质量管控和认证

确保只有符合质量标准的应用程序组件版本才能在测试环境中用于生产。

 阅读质量门和审批博客
可视化部署建模

在简洁的图形编辑器中对云环境进行建模，以将应用程序部署到公共云、私有云和混合云。

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协调多容器部署

为容器领域采用行业领先的发布自动化功能。

 深入了解多容器部署
库存控制

通过提供对应用程序、环境和配置的可视化管理，跟踪内容所在的位置。

 了解有关意图控制的更多信息
支持 IBM z Systems

减少将应用程序部署到大型机所需的时间。

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快速迁移到云

DevOps Deploy 可作为容器使用，经认证可与 Red Hat OpenShift 配合使用。

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成功案例

Daimler 使用 DevOps Deploy 来支持 DevOps
QBE 加速了其构建和部署操作
一家领先的欧洲银行通过服务虚拟化消除外部连接成本
Rabobank：与 IBM 合作推动创新

产品集成

Jenkins Pipeline

该插件包含与 DevOps Deploy 组件和部署交互的功能。

 Kubernetes

安装此插件可获得在 DevOps Deploy 中与 Kubernetes 资源交互的能力。

 Git

从 Git 手动或自动导入新版本，并可选择立即加以部署。

 ArgoCD

Argo CD 插件提供在 IBM DevOps Deploy 中与 Argo CD 应用程序交互的能力。
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