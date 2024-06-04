对于像 Rabobank 这样的行业领跑者来说，已有的 IT 产品通常无法提供支持公司愿景所需的一切。因此，Rabobank 与 IBM 建立了合作伙伴关系，以开发和测试新的解决方案，帮助 Rabobank 实现其前瞻性目标。