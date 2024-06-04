对于 QBE 的 IT 团队来说，要满足竞争激烈的全球企业的需求，在应用程序开发和交付方面保持领先地位至关重要。借助具有 IBM® UrbanCode Blueprint Designer 功能的 IBM® UrbanCode Deploy 解决方案，该团队可以比以往更快地启动开发环境，同时节省资源并降低成本。
UrbanCode Deploy 平台（具有 UrbanCode Blueprint Designer 功能）跨越公司地理位置，为 QBE 开发人员提供自助服务门户的访问权限，以便快速部署基础架构。
部署集成的端到端开发环境
并通过一次性基础架构节省资源
应用程序环境的变化以及持续向云的转变
作为一家国际保险公司，QBE 在澳大利亚、欧洲、亚洲和北美开展 IT 业务，为 31 个国家/地区的业务线提供支持。对于公司的 IT 团队来说，速度、敏捷性以及在应用程序开发和交付方面保持领先地位，对于满足竞争激烈的全球企业的需求至关重要。
QBE IT 员工在内部创建公司的核心业务应用程序，需要提交请求，以便为每个项目构建开发环境。构建需要多个基础架构团队，包括服务器、操作系统 (OS) 工具、软件、服务帐户、数据库、DNS 项、负载均衡器、防火墙等，并且环境的交付时间通常超过两个月。
此外，由于缺乏现成的资源，很难并发执行重大开发项目，导致交付出现瓶颈。QBE IT 团队创建了一个自动化系统来帮助加快其构建和部署流程，但该平台位于北美，无法跨地域扩展。
QBE 与 IBM 接洽，希望其帮助推出 UrbanCode Deploy 自动化应用部署产品的概念验证 (POC)。公司还有兴趣深入了解该工具的 UrbanCode Blueprint Designer 组件，该组件旨在加速测试并实现基于云的环境的快速配置和部署。
继北美成功完成 POC 之后，QBE 的领导层渴望在各个地区全面实施 UrbanCode Deploy。QBE 全球技术主管 Syed Ataur 表示：“当我们看到使用 UrbanCode Deploy 可以非常快地建立起完整的开发环境时，我们立即想将该解决方案扩展到其他地区。”
QBE 和 IBM 在紧迫的时间内设计并部署了包含 Blueprint Designer 模块的扩展 UrbanCode Deploy 解决方案。“我们有六个月的时间来构建此功能，为我们的主要应用程序提供端到端开发环境，”Ataur 说，“在仅仅四五个月后，我们就投入了生产。”
Blueprint Designer：“一次构建，多次部署”
该实施为 QBE 的全球 IT 团队提供了一个集中的自助服务门户，可根据需要快速建立并轻松拆除开发基础架构。UrbanCode Deploy 平台是开发人员访问基础设施资源的前端接口，包括用于创建全栈模板的 Blueprint Designer 功能。
QBE 开发人员可以使用 Blueprint Designer 模板快速启动基础架构，用于短期测试或长期项目，包括完全联网的虚拟机。此外，IT 团队还可以使用该功能自动将应用程序部署到公共或私有环境。“我们现在为开发人员提供了一个集中的‘一次构建，多次部署’场景。”Ataur 说。
此外，QBE 区域数据科学家团队使用 UrbanCode 解决方案为公司的计费数据分析平台 (GDAP) 部署基础架构。QBE 总共将该平台与大约 400 个应用程序结合使用，并利用该技术实现核心业务流程的自动化。
借助 UrbanCode Deploy 和 Blueprint Designer 解决方案，QBE 显著加快了其构建和部署开发操作，缩短了新应用程序的上市时间。Ataur 表示：“引入这些功能后，我们将澳大利亚两个关键业务系统的端到端开发环境的部署时间从两个月缩短到了不到两小时。能够更快地做出反应意味着业务响应能力和并发交付的巨大改进。”
除了加快基础架构和应用程序部署之外，UrbanCode Deploy 平台还有助于 QBE 节省资源使用量并降低成本。开发人员可以在使用后快速轻松地处置环境，但如果保持运行状态，UrbanCode 平台将在基础设施闲置 30 天后自动将其关闭。
此外，该解决方案还提供集中托管和管理功能，可为 QBE 节省大量时间和工作量。Ataur 表示：“例如，我们以前必须进行大量定制才能在澳大利亚数据中心托管特定应用程序。UrbanCode 则完全不同 – 它使用单一界面。我们在北美有一个主实例，该实例还服务于澳大利亚和欧洲。从修补或维护的角度来看，这也有很大帮助。”
更敏捷的开发能力也为 QBE 的用户群带来了好处。快速部署和每月发布意味着员工正在使用不断更新的应用程序，他们看到增强或变更请求得到满足的速度要快得多。
最后，UrbanCode 的实施在 QBE 全公司范围内实现应用环境现代化并继续向云基础设施转型的计划中发挥了关键作用。通过将 UrbanCode 平台与开源 Terraform 软件集成，QBE 的 IT 团队将支持组织各个地区更加轻松地替换报废的旧版应用程序，并在云环境中运行基于供应商的新产品。
“我们的 UrbanCode 解决方案不仅可以节省我们全栈应用程序的部署时间。”Ataur 说，“还关系到我们在目标云平台上具备的灵活性。我们预计随着业务需求的变化，可以实现跨云供应商的轻松迁移。”
QBE（ibm.com 外部链接）成立于 1886 年，是一家国际一般保险和再保险公司，在其运营范围内为客户提供一系列商业、个人和专业产品及风险管理解决方案。QBE 的宗旨是让人们有信心实现自己的抱负。
QBE 在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市，总部位于澳大利亚悉尼。该公司拥有 12,000 多名员工，分布在国际、北美和澳大利亚太平洋地区三个部门中。这三个部门遍布全球 31 个国家/地区。
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Blueprint Designer 模块也可用于 IBM® Cloud Automation Manager 和 IBM® Cloud Pak for Multicloud Management 解决方案。
了解如何使用 IBM Cloud Pak for Applications 平台对现有应用程序进行现代化改造，并构建新的云原生应用程序。
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2019 年 12 月在美国制作。
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