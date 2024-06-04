QBE 与 IBM 接洽，希望其帮助推出 UrbanCode Deploy 自动化应用部署产品的概念验证 (POC)。公司还有兴趣深入了解该工具的 UrbanCode Blueprint Designer 组件，该组件旨在加速测试并实现基于云的环境的快速配置和部署。

继北美成功完成 POC 之后，QBE 的领导层渴望在各个地区全面实施 UrbanCode Deploy。QBE 全球技术主管 Syed Ataur 表示：“当我们看到使用 UrbanCode Deploy 可以非常快地建立起完整的开发环境时，我们立即想将该解决方案扩展到其他地区。”

QBE 和 IBM 在紧迫的时间内设计并部署了包含 Blueprint Designer 模块的扩展 UrbanCode Deploy 解决方案。“我们有六个月的时间来构建此功能，为我们的主要应用程序提供端到端开发环境，”Ataur 说，“在仅仅四五个月后，我们就投入了生产。”

Blueprint Designer：“一次构建，多次部署”

该实施为 QBE 的全球 IT 团队提供了一个集中的自助服务门户，可根据需要快速建立并轻松拆除开发基础架构。UrbanCode Deploy 平台是开发人员访问基础设施资源的前端接口，包括用于创建全栈模板的 Blueprint Designer 功能。

QBE 开发人员可以使用 Blueprint Designer 模板快速启动基础架构，用于短期测试或长期项目，包括完全联网的虚拟机。此外，IT 团队还可以使用该功能自动将应用程序部署到公共或私有环境。“我们现在为开发人员提供了一个集中的‘一次构建，多次部署’场景。”Ataur 说。

此外，QBE 区域数据科学家团队使用 UrbanCode 解决方案为公司的计费数据分析平台 (GDAP) 部署基础架构。QBE 总共将该平台与大约 400 个应用程序结合使用，并利用该技术实现核心业务流程的自动化。