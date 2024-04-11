主页 Z 软件 Z 开发者工具 Application Delivery Foundation IBM Application Delivery Foundation for z/OS

加快应用程序交付的集成开发工具集

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IBM® Application Delivery Foundation for z/OS 是一套帮助提高开发效率的工具。它包括多种集成开发环境、简化问题分析的工具、单元测试帮助、智能构建功能、自动化部署等资源。

在构建新的应用程序或改进现有应用程序时，Application Delivery Foundation for z/OS 提供的工具可促进敏捷开发运维 (DevOps) 实践，支持管道现代化，并加速混合云解决方案的交付。

Application Delivery Foundation for z/OS 是一份企业许可证中的一套产品，包括：

  • IBM Developer for z/OS (IDz) 企业版
  • IBM Wazi Deploy（IDz 除外）
  • IBM Debug for z/OS（IDz 的子集）
  • IBM Dependency Based Build
  • IBM File Manager for z/OS
  • IBM Fault Analyzer for z/OS
  • IBM Application Performance Analyzer for z/OS
新增功能

阅读开发者撰写的博客，了解 Application Delivery Foundation 中的新功能
优势 加速开发

选择一个集成的开发环境，可以是 Wazi for VS Code™、IDz on Eclipse®、Wazi for Dev Spaces 或适合个人需求的传统编辑器。

 品质打造

借助高级调试功能、单元测试自动化、代码覆盖率报告和问题分析工具，实现开发体验现代化和质量提升。

 简化构建过程

灵活构建框架，用于 Git™ 等现代源代码配置管理器 (SCM) 或者以 COBOL 和 PL/I 编写的应用程序的旧版 SCM。

 自动化部署

利用 IBM Wazi Deploy，加快实现 CI/CD 管道中测试和生产系统应用部署的定制化和自动化。
套装中的产品
IBM Developer for z/OS

通过选择集成开发环境（IDE，包括 IBM Developer for z/OS ，可提供广泛的 COBOL、PL/I、C/C++、High Level Assembler (HLASM)、REXX 和 Java 开发工具），创建和维护应用程序，并针对 CICS®、IMS 和 Db2 for z/OS 运行时进行优化。其他 IDE 包括 Wazi for VS Code 和 Wazi for Dev Spaces。

 开始使用 Developer for z/OS
IBM Wazi Deploy

Wazi Deploy 使用 Ansible® 或 Python 将 z/OS 应用程序部署到测试和生产环境，并通过命令行界面提供可自定义的模板、部署规则和环境参数。不涉及服务器。Wazi Deploy 仅由命令行界面组成。

 使用 IBM Wazi Deploy 部署到 z/OS
IBM Debug for z/OS

IBM Debug for z/OS 为使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和汇编程序编写的 z/OS 应用程序提供调试和代码覆盖。它提供了 3270 用户界面，也支持通过 Eclipse 进行远程调试；在 IBM Developer for z/OS、IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 和 IBM Z and Cloud Modernization Stack（以前称为 Wazi Developer）中提供了其他 z/OS Debugger 功能和客户端选项。

 IBM z/OS Debugger 概述
IBM Dependency Based Build

借助 IBM Dependency Based Build，为使用 COBOL 和 PL/I 编写的传统 z/OS 应用程序提供智能构建系统。它是一个具有现代脚本语言的独立框架，支持自动构建，并可以自由选择源代码管理器。

 IBM Dependency Based Build 概述
IBM Fault Analyzer for z/OS

在使用 IBM Fault Analyzer for z/OS 进行交互式分析期间，通过扩展故障适用的错误消息和代码来识别、分析和修复故障。它支持 COBOL、PL/I、++、High Level Assembler (HLASM)、C/C++、Unix System Services、CICS Transaction Server、IMS、Db2 for z/OS、WebSphere MQ 和 Java。

 Fault Analyzer for z/OS 用户指南
IBM File Manager for z/OS

使用 IBM File Manager for z/OS 更轻松地编辑、复制、比较和显示数据集。用户友好的工具，处理来自 z/OS 数据集、Db2 for z/OS、CICS Transaction Server、IMS 和 WebSphere MQ 的文件。利用逻辑视图和扰乱来了解数据结构。

 File Manager for z/OS 用户指南
IBM Application Performance Analyzer for z/OS

使用 IBM Application Performance Analyzer for z/OS 识别系统约束，从而提高应用程序性能，缩短联机事务响应时间和批处理周转时间

 准备自定义 Application Performance Analyzer
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集成帮助团队设计、构建、测试和调试 z/OS 软件的工具。

学习：

  • 理解并修改 COBOL 代码
  • 分析和调试 COBOL 应用程序中的问题
  • 访问 COBOL 程序的运行时执行率

使用您的 IBMid（或者新建 ID）访问 3 天试用版。

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深入了解更多试用产品 自带 (BYO) IDE Z systems

选择与 Git 和 Jenkins 等开发运维工具集成的首选 IDE，以使用 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 开发 z/OS 应用程序。

 z/OS 应用程序的敏捷测试

尝试使用一些测试工具，帮助您的组织左移并加快 z/OS 应用程序的敏捷测试实践。

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

快速识别最关键 z/OS 应用程序中性能低、CPU 消耗高、响应速度慢和吞吐量低的区域并采取行动。
比较不同版本
哪个选项适合您？ IBM Developer for z/OS

一套全面的开发工具集，用于在 DevOps 工具链环境中完成 z/OS 应用程序设计、创建、初始质量保证和维护。

 IBM Developer for z/OS EE

一张许可证中包含其他集成开发环境、调试和构建功能的许可。

 Application Delivery Foundation z/OS

所有 Developer for z/OS Enterprise Edition 功能以及附加的问题确定工具都集中在一份企业许可证中。

 Try it free

可通过 Passport Advantage 获取

可通过 Shopz 获取

许可证类型

按用户（已授权/浮动授权）

按容量（价值单元）

按容量（价值单元）

包括 IBM Developer for z/OS

包括 Wazi for VS Code™

包括 Wazi for Dev Spaces

包括 IBM Dependency Based Build

包括 IBM Wazi Deploy

包括 Debug for z/OS

3270 调试

包括 IBM File Manager for z/OS

包括 IBM Fault Analyzer for z/OS

包括 Application Performance Analyzer for z/OS

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。

成功案例

推动加速创新

Danske Bank 通过保持关键开发工具的可用性、维持良好的性能以及帮助缩短测试和开发周期来支持服务创新。

提高响应能力

为了提高质量和效率，BNP Paribas（法国巴黎银行）正在彻底改革其核心系统的软件开发环境。

创新银行服务

通过提高开发的速度、质量和敏捷性，帮助 Garanti BBVA 推动创新，保持竞争优势。

 简化对关键性应用程序的访问

State Farm 使用敏捷 DevOps 实践缩短开发周期，加速新服务的交付，不断满足客户期望。

我们旅程中的一个关键要素是提供代码编辑、调试、构建、测试等的云原生工具，让开发人员如虎添翼。尽早且经常进行敏捷 DevOps 最佳测试实践，实现持续集成。IBM Developer for z/OS (IDz) 是面向 z/OS 应用程序的高级集成开发环境 (IDE)。 Rosalind Radcliffe IBM 院士兼 CIO DevSecOps 首席技术官 阅读文章
资源 Wazi Deploy on TechStrong TV

观看 Rosalind Radcliffe 如何谈论 IBM Wazi Deploy on TechStrong TV。她分享了她作为企业利益相关者的经验以及它们为企业带来的价值。

 主机配置助手

使用分步式指南简化 IBM Z 开发产品（包括 IDz）的规划和配置。

 由讲师指导的远程培训

IBM Developer for z/OS 免费为入门级和有经验的用户提供培训课程，主题包括代码复审、代码覆盖、集成等。

 自定进度学习的基础课程

本课程旨在介绍 IBM Developer for z/OS。完成后将获得一枚数字徽章。创建 IBMid 或登录。
相关产品 IBM z16

借助 IBM z16™ 加快决策速度，消弭威胁，防患于未然。

 IBM Wazi 即服务

使用 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中的 z/OS Virtual Server 加速 z/OS 应用程序的云原生开发和测试。

 IBM Engineering Workflow Management

获得能够适应任何流程的灵活性，因此公司可以采用更短的发布周期，并管理小型复杂开发项目的依赖关系。

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。

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将应用程序集成测试移至左侧，并将其作为自动连续测试流程中的一环，从而更早发现缺陷。

 IBM Z Development and Test Environment

使用此平台进行大型机应用程序开发、测试、演示和教育。

 了解更多 DevOps for IBM Z 产品
后续步骤

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