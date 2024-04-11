加快应用程序交付的集成开发工具集
IBM® Application Delivery Foundation for z/OS 是一套帮助提高开发效率的工具。它包括多种集成开发环境、简化问题分析的工具、单元测试帮助、智能构建功能、自动化部署等资源。
在构建新的应用程序或改进现有应用程序时，Application Delivery Foundation for z/OS 提供的工具可促进敏捷开发运维 (DevOps) 实践，支持管道现代化，并加速混合云解决方案的交付。
Application Delivery Foundation for z/OS 是一份企业许可证中的一套产品，包括：
阅读开发者撰写的博客，了解 Application Delivery Foundation 中的新功能
选择一个集成的开发环境，可以是 Wazi for VS Code™、IDz on Eclipse®、Wazi for Dev Spaces 或适合个人需求的传统编辑器。
借助高级调试功能、单元测试自动化、代码覆盖率报告和问题分析工具，实现开发体验现代化和质量提升。
灵活构建框架，用于 Git™ 等现代源代码配置管理器 (SCM) 或者以 COBOL 和 PL/I 编写的应用程序的旧版 SCM。
利用 IBM Wazi Deploy，加快实现 CI/CD 管道中测试和生产系统应用部署的定制化和自动化。
通过选择集成开发环境（IDE，包括 IBM Developer for z/OS ，可提供广泛的 COBOL、PL/I、C/C++、High Level Assembler (HLASM)、REXX 和 Java 开发工具），创建和维护应用程序，并针对 CICS®、IMS 和 Db2 for z/OS 运行时进行优化。其他 IDE 包括 Wazi for VS Code 和 Wazi for Dev Spaces。
Wazi Deploy 使用 Ansible® 或 Python 将 z/OS 应用程序部署到测试和生产环境，并通过命令行界面提供可自定义的模板、部署规则和环境参数。不涉及服务器。Wazi Deploy 仅由命令行界面组成。
IBM Debug for z/OS 为使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和汇编程序编写的 z/OS 应用程序提供调试和代码覆盖。它提供了 3270 用户界面，也支持通过 Eclipse 进行远程调试；在 IBM Developer for z/OS、IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 和 IBM Z and Cloud Modernization Stack（以前称为 Wazi Developer）中提供了其他 z/OS Debugger 功能和客户端选项。
借助 IBM Dependency Based Build，为使用 COBOL 和 PL/I 编写的传统 z/OS 应用程序提供智能构建系统。它是一个具有现代脚本语言的独立框架，支持自动构建，并可以自由选择源代码管理器。
在使用 IBM Fault Analyzer for z/OS 进行交互式分析期间，通过扩展故障适用的错误消息和代码来识别、分析和修复故障。它支持 COBOL、PL/I、++、High Level Assembler (HLASM)、C/C++、Unix System Services、CICS Transaction Server、IMS、Db2 for z/OS、WebSphere MQ 和 Java。
使用 IBM File Manager for z/OS 更轻松地编辑、复制、比较和显示数据集。用户友好的工具，处理来自 z/OS 数据集、Db2 for z/OS、CICS Transaction Server、IMS 和 WebSphere MQ 的文件。利用逻辑视图和扰乱来了解数据结构。
使用 IBM Application Performance Analyzer for z/OS 识别系统约束，从而提高应用程序性能，缩短联机事务响应时间和批处理周转时间。
集成帮助团队设计、构建、测试和调试 z/OS 软件的工具。
学习：
使用您的 IBMid（或者新建 ID）访问 3 天试用版。
选择与 Git 和 Jenkins 等开发运维工具集成的首选 IDE，以使用 IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 开发 z/OS 应用程序。
尝试使用一些测试工具，帮助您的组织左移并加快 z/OS 应用程序的敏捷测试实践。
快速识别最关键 z/OS 应用程序中性能低、CPU 消耗高、响应速度慢和吞吐量低的区域并采取行动。
一套全面的开发工具集，用于在 DevOps 工具链环境中完成 z/OS 应用程序设计、创建、初始质量保证和维护。
一张许可证中包含其他集成开发环境、调试和构建功能的许可。
所有 Developer for z/OS Enterprise Edition 功能以及附加的问题确定工具都集中在一份企业许可证中。
可通过 Passport Advantage 获取
可通过 Shopz 获取
许可证类型
按用户（已授权/浮动授权）
按容量（价值单元）
按容量（价值单元）
包括 IBM Developer for z/OS
包括 Wazi for VS Code™
包括 Wazi for Dev Spaces
包括 IBM Dependency Based Build
包括 IBM Wazi Deploy
包括 Debug for z/OS
3270 调试
包括 IBM File Manager for z/OS
包括 IBM Fault Analyzer for z/OS
包括 Application Performance Analyzer for z/OS
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
观看 Rosalind Radcliffe 如何谈论 IBM Wazi Deploy on TechStrong TV。她分享了她作为企业利益相关者的经验以及它们为企业带来的价值。
使用分步式指南简化 IBM Z 开发产品（包括 IDz）的规划和配置。
IBM Developer for z/OS 免费为入门级和有经验的用户提供培训课程，主题包括代码复审、代码覆盖、集成等。
本课程旨在介绍 IBM Developer for z/OS。完成后将获得一枚数字徽章。创建 IBMid 或登录。
借助 IBM z16™ 加快决策速度，消弭威胁，防患于未然。
使用 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中的 z/OS Virtual Server 加速 z/OS 应用程序的云原生开发和测试。
获得能够适应任何流程的灵活性，因此公司可以采用更短的发布周期，并管理小型复杂开发项目的依赖关系。
测量、报告和最大限度提高系统和应用程序的性能。
将应用程序集成测试移至左侧，并将其作为自动连续测试流程中的一环，从而更早发现缺陷。
使用此平台进行大型机应用程序开发、测试、演示和教育。