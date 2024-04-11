IBM Debug for z/OS 为使用 COBOL、PL/I、C/C++ 和汇编程序编写的 z/OS 应用程序提供调试和代码覆盖。它提供了 3270 用户界面，也支持通过 Eclipse 进行远程调试；在 IBM Developer for z/OS、IBM Developer for z/OS Enterprise Edition 和 IBM Z and Cloud Modernization Stack（以前称为 Wazi Developer）中提供了其他 z/OS Debugger 功能和客户端选项。