主页 Z DevOps DevOps for IBM Z
为混合云环境改造任务关键型应用程序，实现稳定性、安全性和敏捷性
注册价值流评估
城市天际线的平面图，显示了 DevOps 的采用如何改善跨混合云的服务交付

想要更快地应对干扰、实现创新？当开发团队采用敏捷、现代的 DevSecOps 实践，并通过自动化和集成的管道（价值流的主干）交付应用程序时，那么这两者都能实现。DevOps for IBM Z ® 混合云产品组合提供了多种功能和最佳实践，可加速交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险。

最高效的组织将 IBM z/OS® 应用程序与云原生应用程序一起使用，将 IBM Z 视为另一个可以利用的平台。这种方法使团队能够使用单一管道在多个目标平台和环境中协调应用程序的开发、集成和部署，并制定正确的安全规则。
IBM 宣布推出 watsonx Code Assistant for Z

IBM 扩展了由生成式 AI 驱动的 watsonx Code Assistant，可加速大型机应用程序现代化。
特色资源

评估您的大型机应用程序现代化准备情况，了解您与 IBM 的数字化转型之路。尝试自我评估。

通过虚拟 z/OS® 系统免费按需体验 IBM Z DevOps 软件。
优势 加快上市时间

通过快速发现、左移测试和自动化加快交付速度。

 提高开发人员的工作效率

了解相互依赖关系并轻松进行更改，以提高开发人员的工作效率。

 提高应用程序质量

选择灵活敏捷的环境，实现测试自动化。

 吸引新人才

利用开源、集成和通用工具来吸引人才。
探索和计划

通过发现应用程序和数据依赖关系，更智能地工作并最大限度地降低风险。利用各种工具，在开发生命周期内更有效地开展协作。

探索、发现和规划 z/OS 混合应用程序

 

 工作更加智能化

了解 z/OS 应用程序工件与更改影响之间的关系。

 发现备选 API

快速分析 IBM Z 应用程序以发现备选 API、识别加密漏洞并了解更改的影响。

 管理工作流程

通过使您的团队能够有效地管理计划、任务和项目状态，采用更快的发布周期。
持续集成

开发、增量和持续地集成代码，并同时进行并行测试。

使用 IBM Z 探索混合云的开发人员体验

 

 快速交付

自带 IDE，通过 ID 和问题确定工具来开发、调试和构建应用程序。

获得现代云开发人员体验

在针对 Red Hat® OpenShift® 优化的容器化环境中构建、分析和测试 IBM z/OS 应用程序组件。

 更快地将产品推向市场

在几分钟内按需访问 z/OS，以加快云原生应用程序的开发和测试。
连续性测试

通过自动化和最佳测试实践，在交付生命周期的早期发现缺陷。

探索自动化和左移测试 z/OS 混合应用程序

 

 左移测试

在开放的自动化测试框架中尽早运行应用程序集成测试，以加速持续集成。

 配置环境

在云实例上或本地开发和测试大型机应用程序。

 单元测试

将代码覆盖和单元测试工具用作批处理、CICS 和 IMS 产品，作为 IDz 的组件。
持续交付

使用现代工具交付经审核的受控部署。

 IBM Wazi Deploy

一种脚本化部署工具，利用可轻松集成到 CI/CD 管道的 Python® 和 Ansible®，来推动 z/OS 应用程序部署。

 自动化部署

利用快速反馈、持续交付和审计跟踪。

 配置到多云

在 z/OS 和 z/OS 软件上实现开发和运营自动化以及统一工作流程。

成功案例

BNP Paribas 利用 IBM Z 上的软件开发提高自主性、敏捷性和效率 阅读成功案例
Sun Life 通过更快的发现并加速数字化转型来提高敏捷性 阅读成功案例
Garanti BBVA 提高开发人员的效率并加快开发和测试阶段 阅读成功案例
Danske Bank 缩短开发周期，使 IT 更好地为业务服务 阅读成功案例

资源

开始您的 DevOps 数字化转型之旅

以 DevOps 为关键驱动力，评估组织转型工作的成熟度水平。

 转型的催化剂

了解现代大型机如何为金融行业提供在数字时代取胜的工具。

 企业漏洞修复

您是否正为无法快速、高质量地实现改进而苦恼？阅读 Enterprise Bug Busting 电子书。

 面向混合云的大型机应用程序现代化模式

此 IBM 红皮书演示了在采用 IBM Z 混合云时实现现代化的实施方法。

 塑造商业的未来

了解 IBM z16™ 和 DevSecOps for Hybrid Cloud 如何帮助您构建企业的未来。

 IBM Z DevOps 讲座播客

在 Z DevOps 讲座上聆听广泛的主题 - 企业 DevOps 与 IBM Z 的结合。
采取后续步骤

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