想要更快地应对干扰、实现创新？当开发团队采用敏捷、现代的 DevSecOps 实践，并通过自动化和集成的管道（价值流的主干）交付应用程序时，那么这两者都能实现。DevOps for IBM Z ® 混合云产品组合提供了多种功能和最佳实践，可加速交付更高质量的混合云解决方案，同时最大限度地降低风险。

最高效的组织将 IBM z/OS® 应用程序与云原生应用程序一起使用，将 IBM Z 视为另一个可以利用的平台。这种方法使团队能够使用单一管道在多个目标平台和环境中协调应用程序的开发、集成和部署，并制定正确的安全规则。