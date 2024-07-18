IBM Test Accelerator for Z 是一种测试自动化计数和测试生成框架，支持按需虚拟 z/OS 开发和测试环境。
了解专为 z/OS 开发者和测试人员设计的 IBM Test Accelerator for Z。通过自动执行单元测试、早期集成测试以及与自动化构建系统的无缝集成，来改进您的测试过程。
IBM Test Accelerator for Z 的独特优势在于：轻松创建已隔离的虚拟开发和测试环境。这些环境可以在 Linux on Z 和 x86 平台上运行 IBM® z/OS 软件和中间件，从而支持您的团队能够顺利地将持续集成实践集成到他们的自动化工作流中。
美国东部时间 2024 年 6 月 25 日星期二中午 12:00，在线加入我们，共同探索使团队能够在其自动化管道中无缝实施测试和持续集成实践的解决方案。
利用这款针对 z/OS 应用程序的综合测试解决方案，覆盖从单元到集成的测试。
使用难以测试的程序路径的数据，自动运行测试。
无论是在 Linux on IBM Z 还是在 Intel x86 平台，都可以在几分钟内启动用于开发和测试的 z/OS 实例。
为 z/OS 开发者自动执行单元测试和早期集成测试，涵盖开发生命周期早期阶段的批处理、CICS Transaction Server 和 IMS 程序。开发者可以记录程序、事务或批处理任务的测试并运行，而无需将工件部署到目标环境。这些测试使用新版 Dynamic Test Engine for z/OS 运行。
体验专为开发者和测试人员设计的直观用户界面，促进自动化单元测试、早期集成测试和可部署集成测试的记录和生成。
测试工件经过版本控制，可支持在源代码管理工具中存储记录的测试，从而促进将测试无缝集成到持续集成和持续交付 (CI/CD) 管道中。
通过自动化单元和早期集成测试，及早发现缺陷。Dynamic Test Engine for z/OS 与 IBM z/OS Debugger 无缝集成，可在测试执行期间轻松调试并收集代码覆盖率。
在根据您的特定企业需求（无论是基于成本、可用性、性能还是安全性等考量因素）定制的独立可定制 z/OS 虚拟环境中运行测试。这些 z/OS 虚拟环境可以在 Linux on IBM Z 或 x86 服务器上进行快速配置。
了解 IBM Test Accelerator for Z 如何简化 z/OS 应用程序测试，并提供自动化解决方案，从而强化质量保证流程。提升您的测试方案，比以往更快地实现质量目标。
深入了解 IBM 的最新创新 Test Accelerator for Z，一款旨在简化 z/OS 应用程序的测试流程。了解这款强大的工具如何能彻底改变您的测试工作流，并加快您的开发周期。
聆听 Chris Sayles 与 Z DevOps 专家讨论 IBM 如何采用开源技术，让大型机更易于使用，并为云原生社区和资深社区设计更好的开发和运营新方式。
浏览将帮助您了解如何构建自动化测试流程的博客，实现包括 z/OS 在内的混合云应用程序的持续集成。