功能

Early Development Testing for z/OS Early Development Testing for z/OS 有助于创建和执行可重用单元和早期集成测试,而无需部署到目标环境。此外,它还可以帮助团队加快备用路径或错误路径的测试覆盖率。

Integration Test Builder for z/OS Integration Test Builder for z/OS 能够加速可部署集成测试的自动化。