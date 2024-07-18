了解专为 z/OS 开发者和测试人员设计的 IBM Test Accelerator for Z。通过自动执行单元测试、早期集成测试以及与自动化构建系统的无缝集成，来改进您的测试过程。

IBM Test Accelerator for Z 的独特优势在于：轻松创建已隔离的虚拟开发和测试环境。这些环境可以在 Linux on Z 和 x86 平台上运行 IBM® z/OS 软件和中间件，从而支持您的团队能够顺利地将持续集成实践集成到他们的自动化工作流中。