IBM Wazi 即服务

面向 z/OS on IBM Cloud® 的云原生开发和测试
阅读产品发布信息 阅读解决方案简介
插图显示与 Wazi as a Service 连接的云、笔记本电脑和 IBM Z
几分钟内即可按需访问 z/OS 开发和测试

使用 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中的 z/OS 虚拟服务器，加速 z/OS 应用的云原生开发和测试。 这是您在 IBM Cloud 中自己的受保护空间，既有私有云的安全性，又有公有云的敏捷性。

IBM Wazi aaS 还提供实验性功能，支持客户通过基于 DevSecOps 实践的集成模板开始探索 IBM Cloud 的持续交付产品。  该服务为 IBM Cloud 中的 z/OS 和云原生应用提供统一的用户体验，以便创建和使用以安全性和可审计性为核心的工具链。
加快产品面市速度

在 5 分钟内即可按需访问 z/OS 环境，支持快速开发和测试，从而能够加速交付产品。
自由创新

使用包含最新最棒软件的 z/OS 系统，迅速响应不断变化的业务需求，更快地进行创新。
提高软件质量和合规性

通过左移和自动化测试以及在开发生命周期内更早考虑安全问题来提高软件质量和可审计性。
提高生产力

帮助开发人员和系统程序员通过 Wazi Image Builder 使用标准或自定义的映像，消除等待时间，轻松部署 z/OS 系统。
更高的可扩展性

可根据业务需求按需进行横向和纵向伸缩，只为使用的资源付费，基础架构采用"即服务"形式和灵活的使用模式提供。
灵活的部署

在 z/OS 虚拟服务器上部署 IBM 提供的现成开发和测试映像，或为应用和相关组件提供自定义的映像，以部署到 VPC 中的 z/OS 虚拟服务器。
显示 UI 系统开发和测试的插图
开发与测试

利用 IBM Cloud 的强大功能和安全性，以自助方式访问 z/OS 系统，从自己的 LPAR 创建标准或自定义的映像。 几分钟内即可开始开发和测试，没有任何依赖项需要运行。

 观看视频 (4:05)
插图显示敲击键盘上按键的手指的特写
基础架构测试

克服流程中断、安全性不足等问题的困扰，从而能够快速测试软件升级。 使用 z/OS 虚拟服务器实例 (VSI) 和 Wazi Image Builder，加快测试的速度。
显示开发人员使用 Wazi as a Service 测试 UI 系统的插图
创新与技能培养

通过支持开发人员轻松访问作为现成映像提供的预先安装和自定义的软件，降低 z/OS 开发人员新手的入门门槛，消除对专业技能的需求，从而加速实现创新。
Watson Orchestrate Security 的插图
使用 DevSecOps 实践保护 z/OS 应用

开始使用 IBM Cloud Continuous Delivery 并试用安全工具链

 了解更多信息
IBM Wazi as a Service 组件 z/OS Dev and Test Virtual Server in IBM Cloud VPC

只需几分钟，即可在 IBM Cloud Virtual Private Cloud 中启动 z/OS 开发和测试系统。 在您定义的安全的私有空间中管理基于虚拟机的计算、存储和网络资源。

 了解如何管理 IBM Cloud 帐户 (3:54) Wazi Image Builder

使用 Wazi Image Builder，从本地逻辑分区创建自定义映像。 Wazi Image Builder 包含一个 web UI 以及基于角色的访问和 REST API，有助于简化流程的创建。

 观看如何创建源环境 (2:21) 观看如何创建目标环境 (1:43) 用于持续交付的 z/OS 模板

使用 z/OS 模板来扩展 IBM Continuous Delivery Service，进而在安全的 DevSecOps 工具链中自动执行构建

 观看视频 (08:45)

IBM 使用 Wazi as a Service 作为通往混合云的方法，认识到了企业实现大型机开发人员体验现代化的关键需求。
John McKenny Sr. VP & Gen. Mgr., Intelligent Z Optimization & Transformation BMC
利用 TCS 云解决方案、加速器以及 IBM Cloud 的安全性与可靠性，我们帮助客户加速完成混合云现代化之旅和业务转型。
Arun Prabhakar VP and Global Head, Alliances TCS
借助 IBM Z 和 IBM Cloud 开创现代化的新时代
了解 IBM Wazi as a Service 如何实现混合云的承诺：提供不折不扣的构建、测试、扩展和安全能力。
观看我们的培训视频，详细了解如何使用 IBM Wazi as a Service、IBM Z DevOps 和云原生开发。
云原生开发社区
成为我们的 Z DevOps 云原生开发社区的一员，为划分需求的优先级做出贡献。
Z 和云现代化技术栈
使用最出色的大型机和云创新，通过标准化的方法在 IBM Z 上实现 IT 自动化，开启应用现代化之旅。
快速入门
了解我们的 IBM Wazi 即服务教程、示例和工作流程如何帮助您在短短几分钟内启动开发环境。
后续步骤

请联系您的 IBM 代表，获取相关定价。

 阅读技术文档
IBM Cloud 中的 z/OS 开发和测试

加入我们，了解在真正的 Z 硬件和 IBM Cloud™ 上运行的按需 z/OS 系统如何帮助您加快产品上市速度，并提高软件质量。

 观看网络研讨会