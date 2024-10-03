使用 IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) 中的 z/OS 虚拟服务器，加速 z/OS 应用的云原生开发和测试。 这是您在 IBM Cloud 中自己的受保护空间，既有私有云的安全性，又有公有云的敏捷性。

IBM Wazi aaS 还提供实验性功能，支持客户通过基于 DevSecOps 实践的集成模板开始探索 IBM Cloud 的持续交付产品。 该服务为 IBM Cloud 中的 z/OS 和云原生应用提供统一的用户体验，以便创建和使用以安全性和可审计性为核心的工具链。