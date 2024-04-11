可以。IBM® Rational® Team Concert 集成不仅在您的工具链中添加卡片以快速访问您的工作项，而且还在已部署的工作项中添加标签。通过这些标签，您可以运行强大的查询以跟踪代码更改部署，以及构建非常有用的 Rational Team Concert 仪表板。