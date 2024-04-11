使用工具链获得一组集成的工具，以构建、部署和管理您的应用程序。您可以创建包含 IBM 服务、开源工具或第三方工具的工具链，以使开发和运营可重复且更易于管理。
利用基于 Tekton 的交付管道，以可重复的方式构建、测试和部署，并最大限度减少人为干预。随时准备发布到生产环境。
使用由 IBM 托管并基于 GitLab 社区版构建的 Git 存储库和问题跟踪，管理您的源代码并跟踪工作。
评估和修复源代码中可能引入的安全和法律漏洞，并直接在 Git 工件中接收反馈。
收集有关您的 DevOps 流程的数据，制订策略并实施质量管控以降低部署风险。分析趋势以提高交付效率。
使用包含 IBM、第三方和开源工具的可共享且可自定义的模板，快速配置 DevSecOps 工具链，并部署到 Kubernetes、Cloud Foundry 和虚拟机等。
编排 Kubernetes 集群的智能计划、自我修复和横向扩展。
在管理的无服务器平台上运行您的应用程序、作业或容器。
推动 DevOps 并更好地管理软件生命周期。
获取架构、实践和工具链以快速启动您的云和 DevOps 转换。
了解混合云的 DevOps 如何提高软件开发质量和敏捷性。
敏捷开发和持续交付入门。
DevOps 将软件开发和 IT 运营团队的工作相结合并实现自动化，从而加快交付更高质量的软件。IBM Cloud Continuous Delivery 提供云原生 DevOps 工具以作为服务，它们完全是在 IBM Cloud 上托管和管理的。
DevSecOps 是在整个 DevOps 生命周期内持续集成和自动化安全功能的 DevOps - 从开始到结束，从规划到反馈，再回到规划。
您可以将应用程序部署到 IBM Cloud 上的 Cloud Foundry 和 Kubernetes 集群。此外，通过使用基于 Tekton 的管道和专用管道工作程序，可以使用新的专用工作程序工具集成增强工具链，该集成允许将管道阶段配置为在外部 Kubernetes 环境上运行。支持的平台包括 IBM Cloud Kubernetes Service、IBM Cloud Private、Docker on Desktop 或 Red Hat® OpenShift®。
可以。IBM® Rational® Team Concert 集成不仅在您的工具链中添加卡片以快速访问您的工作项，而且还在已部署的工作项中添加标签。通过这些标签，您可以运行强大的查询以跟踪代码更改部署，以及构建非常有用的 Rational Team Concert 仪表板。
可以通过工具链页面上的“管理”选项卡管理对您的工具链的访问。在您创建工具链时，默认为工具链的组织添加管理员权限。这意味着，工具链组织的所有成员都可以查看、修改和删除工具链。您可以限制对工具链的访问，以仅允许特定用户查看工具链，并允许其他用户管理工具链。
尽管可以通过模板创建工具链，但您可能需要不同的工具集成或其他自定义内容。您可以创建并共享自定义工具链模板，以使其他人可以使用该模板。可以通过 5 个步骤自定义模板以供您使用：
有关完整教程，请参阅“创建自定义工具链模板”（ibm.com 外部链接）。