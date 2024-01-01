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混合云

 IBM 混合云架构中心
抽象蓝点的插图

审查经过测试和可部署的云架构，这些架构能够使用前沿的混合云和 AI 技术，以便更好地满足不断变化的业务目标。

IBM 帮助您构建架构，提高开发人员工作效率并简化管理基于混合云的应用程序的方式，从而让您保持领先地位。无论您从何处开始您的架构之旅，我们都会提供可部署的代码、学习资源和咨询服务，以帮助您抵达终点。

参考架构

我们所有的参考架构均可通过 IBM Cloud 控制台或 IBM 支持的代码模式进行部署。我们还会提供或推荐理想的科技和产品，以供全面实施。

混合云 AI 数据 Power 和 Z
资源 IBM Well-Architected Framework

IBM Well-Architected Framework 可提供各种建议和最佳实践，帮助混合云架构师设计安全、高性能的解决方案。

 混合云解决方案

更加智能的策略，借助混合云解决方案推动真正的业务转型

 可编辑架构图资源

通过使用简单图标表示架构组件的架构图模板轻松创建自己的架构。

采取后续步骤        

如果您在架构部署过程中需要帮助或有任何疑问，我们可以随时提供帮助。在 IBM Garage 与我们的专家预约会面，我们将与您通力合作，找到满足您业务需求的正确答案。

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