新增了身份与访问管理 (IAM) 组件，提供强大的用户身份和角色；通过控制对可能导致模型盗窃或泄露的应用功能和 API 的访问，降低模型盗窃的风险。

新增了智能体身份与访问控制（智能体访问控制），其功能类似于特权用户，用于将智能体访问权限与用户身份和角色相匹配；防范因模型幻觉、构造不当或模糊提示而导致的过度授权和异常智能体行为。

在整个架构中新增了生成式 AI 监控组件（生成式 AI 监控），以防范提示词注入、不安全输出处理、敏感数据泄露和过度依赖等问题。结合使用生成式 AI 监控和传统数据泄露监控，以防范基于提示词/响应的攻击，例如注入到 SQL 查询结果中的提示词，以及可能出现在 API 调用、数据库查询等结果中的敏感信息泄露。

通过新增配置管理和监控工具，以及围绕模型训练、微调和配置数据建立结构化的版本控制与发布流程，来缓解训练数据投毒攻击。

最后，新增了集成行为监控与事件关联组件，用于从各个组件的日志中识别潜在漏洞和攻击。新增了通知与告警组件，用于向系统操作员通知潜在问题；并新增了响应编排组件，用于自动化和/或协调对已识别问题的系统响应及人工响应。