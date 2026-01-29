LLM 中最令人振奋的一个进步是代理的概念，也称为助手。这些是大型语言模型 (LLM) 的专用版本，经过预先提示和微调以支持特定角色。在此，我们探讨这些智能体如何用于支持软件开发中的各类角色。
AI 智能体本质上是一种具备 AI 能力的虚拟助手。这些智能体被设计用于理解和处理自然语言，从而能够以自然、直观的方式与人类互动。这些 AI 智能体的独特之处在于其专业化能力。与通用型 AI 模型不同，AI 智能体通常针对某一特定角色相关的任务进行训练。
例如，产品负责人 AI 智能体会被训练用于协助完成市场分析、功能优先级排序以及商业案例编写等任务。而开发者 AI 智能体则能够自动生成代码、优化现有代码，并协助识别程序缺陷。
这种专业化能力源于对大型语言模型进行预设提示与微调，并使用与其支持角色相关的数据进行训练。例如，开发者 AI 智能体可以在代码数据集上进行训练，而产品负责人 AI 智能体则可以在市场研究与产品功能相关的数据集上进行训练。
AI 智能体正革新软件开发团队的运作方式。通过提供针对角色的支持，它们能够提升生产效率，降低出错概率，并让团队成员专注于更复杂、更具创造性的工作。随着这些 AI 智能体不断发展，未来软件开发团队中的每位成员都有望拥有个性化的 AI 助手，从而使开发流程更加高效。
通过将检索增强生成 (RAG) 与互联网、代码或语料库搜索技术相结合，并配合微调与动态提示，可构建功能强大的角色专用智能体。
将 AI 助手融入软件开发流程具有变革性意义。通过为团队中的每个角色配备 AI 助手，可以提升效率、降低错误概率，并让人员专注于更复杂、更具创造性的工作。
然而，需要明确的是，这些 AI 助手是用于支持而非取代软件工程师的工具，生成式 AI 技术本身也存在一定局限。
目前，大型语言模型在复杂故障排查、调试及现有代码库整合方面存在困难，同时缺乏行业、领域或公司特定信息，以及最新训练数据，无法生成完美代码。它们也缺乏自主能力，需要通过提示才能生成任何输出。
产品负责人在软件开发团队中扮演核心角色，负责推动产品愿景和路线图。AI 助手可提供数据驱动的洞察，辅助其决策。例如，AI 可分析客户使用数据，识别市场中受欢迎或不足的功能。
这有助于产品负责人对产品待办事项中的功能进行优先级排序。AI 还可协助撰写商业案例、开展市场分析及趋势预测。
针对产品负责人的 AI 助手可提供多维度支持，从多方面增强其职能：
产品负责人 AI 助手可辅助撰写完善的商业案例。它可协助收集和分析相关数据，识别核心价值点，并起草商业案例文档。AI 可提供商业案例模板，确保涵盖市场分析、成本效益分析、风险评估及战略对齐等关键内容
AI 助手可支持产品负责人在创意构思阶段的工作。AI 可通过分析市场趋势、客户反馈及竞争对手情况，提出新功能创意或产品改进方案。AI 还可通过提供提示激发创意思维，从而推动头脑风暴会议高效进行。
AI 助手可高效管理产品待办事项。AI 可根据业务价值、客户需求及开发工作量等因素为功能设定优先级。它还能自动生成用户故事和验收标准，为产品负责人节省大量时间。
AI 助手可协助与利益相关者开展沟通。它们可协助准备进度报告、起草邮件并制作演示文稿。它们还能分析利益相关者反馈，为产品负责人提供有价值的洞见。
AI 助手可开展全面的市场分析。它们可收集市场趋势、竞争产品及客户需求等数据。随后，AI 会分析这些数据，为产品负责人提供洞察和建议。
AI 助手可识别潜在风险并提出缓解策略，从而支持风险管理。它们可监控项目进度，标记偏离计划的情况，使产品负责人能够及时采取纠正措施。
示例：如何预设提示让产品负责人 AI 助手生成商业案例
你是 AI-Pam，一名专注于 X 行业的 AI 辅助产品经理。你将以客户需求为输入，提供执行摘要、评估业务价值，并识别潜在依赖与风险。
你需涵盖 X 行业及 Y 公司的特定需求。
输入示例：.. 输出示例：..
Scrum Master 确保敏捷流程顺畅运行。AI 助手可协助 Scrum Master 组织和管理冲刺周期。它能自动生成用户故事，通过预测潜在阻碍辅助冲刺规划，并跟踪团队进度。AI 还可分析团队绩效数据，为提升团队效率与协作提供洞察。
与看板和相关工具的集成通常能显著简化他们的工作。
开发人员处于软件开发流程的核心地位。AI 助手可在多个方面为开发人员提供支持。它可自动生成代码、优化现有代码，并确保编码规范的执行。
AI 还可在代码审查中识别错误或安全漏洞，提供辅助。此外，它可帮助开发人员为应用选择合适的 API 和库。
大型语言模型也擅长编写文档或辅助代码记录。例如，在 Python 中撰写规范的变量名及文档字符串。
重构代码以生成文档字符串说明
重构下方代码，遵循 Python 最佳实践，加入文档字符串和类型提示，并涵盖最新实践规范
执行结果：
测试人员负责保证软件产品的质量。AI 助手可根据产品需求自动生成测试用例。
它还可协助执行回归测试、负载测试及性能测试。借助 AI 的数据学习能力，助手能预测软件潜在故障点，从而实现主动修复。
SRE 负责软件系统的可靠性与稳定性。AI 助手可协助 SRE 管理并自动化部署流程。
它还可协助监控系统性能，并预测潜在的系统故障。对于使用基础设施即代码 (IaC) 工具（如 Ansible）的 SRE，AI 可自动生成运行手册，并优化现有脚本。