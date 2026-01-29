LLM 中最令人振奋的一个进步是代理的概念，也称为助手。这些是大型语言模型 (LLM) 的专用版本，经过预先提示和微调以支持特定角色。在此，我们探讨这些智能体如何用于支持软件开发中的各类角色。

AI 智能体本质上是一种具备 AI 能力的虚拟助手。这些智能体被设计用于理解和处理自然语言，从而能够以自然、直观的方式与人类互动。这些 AI 智能体的独特之处在于其专业化能力。与通用型 AI 模型不同，AI 智能体通常针对某一特定角色相关的任务进行训练。

例如，产品负责人 AI 智能体会被训练用于协助完成市场分析、功能优先级排序以及商业案例编写等任务。而开发者 AI 智能体则能够自动生成代码、优化现有代码，并协助识别程序缺陷。

这种专业化能力源于对大型语言模型进行预设提示与微调，并使用与其支持角色相关的数据进行训练。例如，开发者 AI 智能体可以在代码数据集上进行训练，而产品负责人 AI 智能体则可以在市场研究与产品功能相关的数据集上进行训练。

AI 智能体正革新软件开发团队的运作方式。通过提供针对角色的支持，它们能够提升生产效率，降低出错概率，并让团队成员专注于更复杂、更具创造性的工作。随着这些 AI 智能体不断发展，未来软件开发团队中的每位成员都有望拥有个性化的 AI 助手，从而使开发流程更加高效。

通过将检索增强生成 (RAG) 与互联网、代码或语料库搜索技术相结合，并配合微调与动态提示，可构建功能强大的角色专用智能体。