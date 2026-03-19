IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) 通过由生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开了 Ansible 运行手册创建过程的神秘面纱。专为加速 IT 自动化而构建，面向 RHAL 的 WCA 提供符合最佳实践的内容推荐，减少错误并提升 Ansible 任务、角色与运行手册的一致性。面向 RHAL 的 WCA 还可通过纯英文自然语言请求生成内容，助力企业扩大自动化覆盖范围与规模。
面向 RHAL 的 WCA 采用 IBM Granite 大语言模型 (LLM)，该模型基于海量 Ansible 运行手册数据集进行训练。利用企业自身的数据来调整 LLM，以了解其自动化语法和结构的细微差别。用户可直接采纳建议，或根据自身实际需求优化内容推荐，进一步缩短自动化的价值实现时间，并通过 AI 生成的内容建议加速开发周期。
面向 RHAL 的 WCA 由以下组件组成（如上图所示）：
Ansible Playbook 包含在受管节点和终端（如服务器、容器、网络设备与云服务）上执行自动化所需的代码。
Playbook 源代码管理 (SCM) 用于维护 Ansible 运行手册的所有生产分支与开发分支。虽然有许多可用的 SCM 解决方案，但基于 Git 的解决方案是最常用的，因此是下文讨论假定的解决方案。
Red Hat 的 Ansible 自动化平台 包括 Ansible 核心引擎、Linting 服务、部署管理服务以及用于运行 Ansible 运行手册并对其进行故障排除的用户界面。通常，其配置为每次合并时从 SCM 拉取更新后的运行手册。
Red Hat Ansible Lightspeed 是一个 IBM watsonx.ai 应用程序，它可读取自然语言提示和代码上下文，并将其发送到 IBM watsonx Code Assistant 服务进行基础模型匹配。它生成内容并匹配审计信息，然后将其返回至 VS Code。
IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for RHAL) 是一款 IBM watsonx.ai 应用程序，可接收来自 Red Hat Ansible Lightspeed 的提示请求，并根据大语言模型 (LLM) 执行匹配。WCA for RHAL 还可以使用额外的 Ansible 运行手册数据集来训练 LLM。IBM watsonx Code Assistant 和 Red Hat Ansible Lightspeed 协同工作，提供遵循最佳实践、完整且准确的内容生成建议。
Code 大型语言模型 (LLM) 是基于 IBM Granite 模型、面向 Ansible 构建的内容生成基础模型。还可对其进行训练，使其纳入由厂商或企业用户生成的额外运行手册代码。
上图说明了 WCA for RHAL 的组件如何协同工作，以缩短编写时间并提升 Ansible 运行手册的一致性。