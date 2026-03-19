IBM watsonx Code Assistant (WCA) for Red Hat Ansible Lightspeed (RHAL) 通过由生成式 AI 驱动的内容推荐，揭开了 Ansible 运行手册创建过程的神秘面纱。专为加速 IT 自动化而构建，面向 RHAL 的 WCA 提供符合最佳实践的内容推荐，减少错误并提升 Ansible 任务、角色与运行手册的一致性。面向 RHAL 的 WCA 还可通过纯英文自然语言请求生成内容，助力企业扩大自动化覆盖范围与规模。

面向 RHAL 的 WCA 采用 IBM Granite 大语言模型 (LLM)，该模型基于海量 Ansible 运行手册数据集进行训练。利用企业自身的数据来调整 LLM，以了解其自动化语法和结构的细微差别。用户可直接采纳建议，或根据自身实际需求优化内容推荐，进一步缩短自动化的价值实现时间，并通过 AI 生成的内容建议加速开发周期。

解决方案概述