IBM watsonx Code Assistant for Z 由以下主要组件组成（如上图所示）：

IBM Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 扫描应用程序源代码，发现和了解应用程序系统中程序之间的关系。ADDI 还可对这些依赖关系进行可视化展示与报表生成，并支持代码库检索功能。

元数据库包含由 ADDI 完成的 COBOL 代码解析与重构过程的结果数据。IBM watsonx Code Assistant 使用元数据数据库中的数据来重构由多个 COBOL 程序、副本等组成的大型软件系统。

COBOL 源代码控制管理 (SCM) 为待转换的 COBOL 代码提供源代码控制。SCM 资源库还与 ADDI 项目相关联，以便对新增的 COBOL 服务进行扫描，并将元数据同步至元数据库。

重构助手 (Refactoring Assistant) 是 ADDI 与 IBM watsonx Code Assistant 服务之间的桥梁。Refactoring Assistant 连接至 ADDI，并提取已识别的 COBOL 业务服务，用于重构并转换为 Java 代码。

IBM watsonx Code Assistant Service (WCA for Z) 是一款基于 IBM watsonx.ai 的应用，它接收来自微软 Visual Studio Code (VS Code) 的提示请求，并与代码大语言模型 (LLM) 进行匹配运算。WCA for Z 可分析 COBOL 段落和 Java 类，并生成遵循领先实践的代码建议。

Code 大语言模型 (LLM) 是一款面向代码生成的生成式 AI 基础模型，基于面相 Z 平台的 IBM Granite 模型构建。该模型还可通过训练，纳入由厂商或企业用户生成的额外 COBOL 代码。

COBOL 程序是独立程序和/或大型软件系统的组件，可被重构为 Java 服务。