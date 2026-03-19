选择适合您项目的模型需考虑众多因素。

模型的许可证可能会限制其使用方式。例如，模型许可证可能会阻止将其用作商业应用程序的一部分。

用于训练此模型的数据集会直接影响模型在特定应用程序中的运行效果，并严重影响模型可能会生成无意义、令人反感或根本不需要的回复的风险。同样，使用受版权保护的数据或私有数据来训练的模型可能会导致用户承担法律责任。IBM 提供训练数据的全面透明度，并可对其模型引发的法律索赔提供赔偿。

模型的规模、训练时使用的参数数量以及上下文窗口的大小（模型可接受多长的文本段落）均会影响模型的性能、资源需求和吞吐量。遵循“越大越好”的理念并选择一个包含 200 亿个参数的模型固然十分诱人，但资源需求和准确性的提高（如果有的话）却可能无法证明此举是明智之举。最近的研究表明，对于某些解决方案，较小的模型可能明显优于较大的模型。

对模型进行任何微调均可能会影响其对任务的适用性。例如，IBM 提供两个版本的 Granite 模型：一种针对常规聊天应用程序进行了调整，而另一种则为遵循指令而进行了调整。

选择模型时的其他考量因素包括：