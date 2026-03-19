将生成式 AI 应用于应用程序开发具有主要的潜在优点：

一致性 ：通过应用生成式 AI 来审查和重构代码，开发人员可保持统一的编码规范，使软件更易于排查故障和维护。

：通过应用生成式 AI 来审查和重构代码，开发人员可保持统一的编码规范，使软件更易于排查故障和维护。 创造力优化 ：生成式 AI 可以自动执行低价值任务，使开发人员能够专注于更复杂的任务，从而缩短开发周期并提高更改频率。

：生成式 AI 可以自动执行低价值任务，使开发人员能够专注于更复杂的任务，从而缩短开发周期并提高更改频率。 技能提升：生成式 AI 可作为初级开发者的导师，使其能够达到高级甚至专家级的开发水平。

应用生成式 AI 来审查、重构并将企业编码标准应用于软件，结果是软件更加一致，例如，解决重复问题的通用方法、通用代码结构、自文档化代码等，而无论代码由哪个开发人员编写。这样一来，生成的应用更易于排查和维护，因为维护人员无需先去理解代码不同部分的结构与独特特性。

与其他领域一样，生成式 AI 有潜力将应用开发人员从编写简单 / 机械代码、定位复杂漏洞来源等低价值工作中解放出来。开发人员便可将更多时间专注于高价值任务，从而缩短开发周期，在每次软件版本中实现更多功能，并进行更小规模、更频繁的更新。

最后，将生成式 AI 应用于应用程序开发可以增强开发人员的技能，使初级开发人员能够达到高级甚至专家水平。高级开发人员可以将模型训练纳入其发布周期，在代码优化过程中融入最佳实践。生成式 AI 可作为初级员工的专业导师，释放高级开发人员的精力以专注于其他任务，并提升整个开发团队的技能水平。