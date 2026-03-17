上图展示了摘要模式的两种形式。该模式最简单的形式是直接填充变体。在此变体中：

读取文档内容并将其“填充”，即完整复制到 LLM 提示词中。 通常使用 提示词模板，用指令 和关键词“包装”内容，以引导目标模型生成摘要。 生成的提示词被提交给经过训练的 LLM，后者生成摘要作为响应。

直接填充方法适用于小型文档，但不适用于对于 LLM 上下文窗口来说过大或文档集合的情况。幸运的是，针对这些情况，我们有分治聚合变体。在该变体的映射 (Map) 阶段，使用直接填充方法将单个文档和/或文档的子部分填充到 LLM 提示词中。针对这些文档和/或片段返回的摘要由应用聚合，然后提交给 LLM (4) 以生成更长文档和/或文档集的整体摘要。可以对同一 LLM 同时用于映射和聚合阶段，但更常见的情况是，需要对聚合模型进行微调，以便在不丢失关键细节的情况下生成聚合摘要。

从概念上讲，摘要类似于机器翻译任务：我们希望 LLM 将长文档“翻译”成较短的摘要。因此，像 BART 和 T5 这样的 编码器-解码器模型非常适合 摘要解决方案。大多数适用于摘要的 LLM 都是使用一个或多个公开 可用的训练集进行训练的，这些训练集来自新闻、 维基百科、立法和科学出版物等来源，但通常 需要经过微调，才能 针对特定的业务流程和输入数据生成可接受的摘要。

复杂的业务 流程通常需要多个微调模型来为不同的用户组生成 摘要。例如，保险理赔 流程可能需要经过微调的 LLM ，用于理赔摘要和分派、欺诈检测和 调查，以及总结服务提供商 （如医疗或工程顾问）的报告。