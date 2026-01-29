编排战略

智能体编排可以通过多种方式实现。集中式编排方法使用单一主编排组件来管理系统中所有其他智能体的操作。单点配置与管理使整个系统易于管理、控制和排查故障。缺点在于单一控制点可能成为瓶颈，当请求量或智能体数量增加时，会面临可扩展性挑战。

去中心化编排方法通过任务队列实现：智能体从队列中获取任务并提交结果，同时在智能体之间分配多步骤任务；类似于黑板系统。去中心化编排方案具有高度稳健性和容错性，但随着系统规模和功能增加，其设计与排错难度也随之提升。

最后，分层编排方法融合了集中式与去中心化方法的特点。在分层编排中，主编排器负责协调高级智能体的操作，这些高级智能体可以调用其他智能体完成复杂任务。这种方法保留了集中式编排易于管理和控制的优势，同时降低了在高请求量或大量智能体情况下中央控制组件成为瓶颈的风险。

智能体粒度

AI 智能体的粒度指其可执行任务的复杂程度。高粒度智能体可能足以详细处理许多任务或少量复杂任务，而低粒度智能体则可能只完成少量甚至单一任务，并且细节有限。为更清晰说明，可举客户服务智能体为例。低粒度智能体可能只能回答有关产品的简单问题（例如，“它是黑色的吗？”），而高粒度智能体可能足以检查本地库存并安排将产品交付给客户家中。

智能体解决方案设计者需决定系统中智能体的粒度，例如采用少量高粒度智能体，或大量低粒度智能体。高粒度智能体功能强大，但需要更多计算资源且任务完成时间更长。低粒度智能体功能有限，但关注范围窄，因此所需计算资源少，通常可更快完成任务。

尽管“最佳”粒度尚未确定，但早期经验显示，将低粒度智能体与特定业务流程（如 Purchase_Order_Processing_Agent）对齐，可在资源需求、处理速度和方案复杂性之间取得良好平衡。低粒度智能体可被纳入静态工作流，或由高粒度智能体在更大流程中调用。

静态工作流与动态工作流

智能体式 AI 解决方案的设计者需在智能体遵循预定义静态流程与根据用户提示动态生成工作流之间取得平衡。虽无绝对正确或错误，但建议架构师参考以下建议与注意事项。