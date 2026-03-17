IBM AI 平台

包含多种形状与符号的流程图，其中有蓝色对话气泡、问号与对号
概述

IBM 的 AI 平台提供一个全面的工具套件，它可解决企业能力模型中的能力问题。本节将介绍“从能力到产品”的映射关系，具体如下所示；该映射记录了 IBM 平台如何在生成式 AI 架构中实现一系列功能。
有关 IBM watsonx 产品系列如何与 IBM 生成式 AI 能力模型保持一致的插图。
有关 IBM watsonx 产品系列如何与 IBM 生成式 AI 能力模型保持一致的插图。
产品、功能组和功能

本节阐述 IBM AI 产品组合如何与上述企业模型中的各能力组相对应。

模型中心

IBM watsonx.ai 提供了模型中心能力组的全套能力。watsonx.ai 既可作为云服务使用，也可作为本地部署包提供；支持结合本地与云端能力的混合部署方式；使架构师能够灵活满足其生成式AI方案的功能性和非功能性需求，无需做出重大架构取舍。

模型托管

IBM watsonx.ai 提供了模型托管能力组中的模型生命周期管理模型推理模型访问策略管理能力。在模型推理方面，watsonx.ai 使企业能够通过通用 API 将生成式 AI 模型作为 REST 服务进行部署。这使得生成式 AI 解决方案开发者能轻松地在应用中集成和调用模型，同时数据科学家和 AI 工程师也能随时间推移更新模型而不影响使用这些模型的应用。

watsonx.ai 通过部署空间实现模型访问策略管理能力。部署空间是由可部署模型、数据和环境构成的受访问控制的集合，企业可用其管理生成式 AI 模型并控制对这些资产的访问。

模型生命周期管理方面，watsonx.ai 使企业能够随时间推移对模型进行部署、更新、下架/删除。

模型定制

IBM watsonx.ai 提供了模型定制能力组中的模型微调嵌入生成能力。模型调优由配套解决方案 Red Hat OpenShift AI 提供支持。

模型与数据治理

IBM watsonx.governance 提供了模型与数据治理能力组中的大部分能力。具体而言，watsonx.governance 提供模型数据卡管理模型目录管理模型风险治理以及法律与合规管理数据目录管理由 IBM watsonx.data 提供。

模型监控

模型监控是模型与数据治理在运营层面的体现，因此 IBM watsonx.governance 在模型监控能力组中提供了多项能力，作为其所提供的模型与数据治理能力的补充。具体而言，watsonx.governance 在此能力组中提供了 HAP 检测模型漂移检测模型反馈与改进可解释性模型评估能力。

生成式 AI 工程

IBM watsonx.ai 提供了生成式 AI 工程能力组中的提示词工程提示词调优能力。模型调优由配套解决方案 Red Hat OpenShift AI 提供支持。

IBM watsonx Orchestrate 利用自然语言处理技术，从基本和高级技能目录中调用相关技能，按正确顺序在相应上下文中执行您的请求。
后续步骤

与我们的专家探讨如何实施 IBM AI 平台。
内容添加者

Chris Kirby、Mihai Criveti、Wissam Dib

更新日期：2025 年 7 月 18 日