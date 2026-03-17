本节阐述 IBM AI 产品组合如何与上述企业模型中的各能力组相对应。

模型中心

IBM watsonx.ai 提供了模型中心能力组的全套能力。watsonx.ai 既可作为云服务使用，也可作为本地部署包提供；支持结合本地与云端能力的混合部署方式；使架构师能够灵活满足其生成式AI方案的功能性和非功能性需求，无需做出重大架构取舍。

模型托管

IBM watsonx.ai 提供了模型托管能力组中的模型生命周期管理、模型推理和模型访问策略管理能力。在模型推理方面，watsonx.ai 使企业能够通过通用 API 将生成式 AI 模型作为 REST 服务进行部署。这使得生成式 AI 解决方案开发者能轻松地在应用中集成和调用模型，同时数据科学家和 AI 工程师也能随时间推移更新模型而不影响使用这些模型的应用。

watsonx.ai 通过部署空间实现模型访问策略管理能力。部署空间是由可部署模型、数据和环境构成的受访问控制的集合，企业可用其管理生成式 AI 模型并控制对这些资产的访问。

在模型生命周期管理方面，watsonx.ai 使企业能够随时间推移对模型进行部署、更新、下架/删除。

模型定制

IBM watsonx.ai 提供了模型定制能力组中的模型微调和嵌入生成能力。模型调优由配套解决方案 Red Hat OpenShift AI 提供支持。

模型与数据治理

IBM watsonx.governance 提供了模型与数据治理能力组中的大部分能力。具体而言，watsonx.governance 提供模型与数据卡管理、模型目录管理、模型风险治理以及法律与合规管理。数据目录管理由 IBM watsonx.data 提供。

模型监控

模型监控是模型与数据治理在运营层面的体现，因此 IBM watsonx.governance 在模型监控能力组中提供了多项能力，作为其所提供的模型与数据治理能力的补充。具体而言，watsonx.governance 在此能力组中提供了 HAP 检测、模型漂移检测、模型反馈与改进、可解释性和模型评估能力。

生成式 AI 工程

IBM watsonx.ai 提供了生成式 AI 工程能力组中的提示词工程和提示词调优能力。模型调优由配套解决方案 Red Hat OpenShift AI 提供支持。

IBM watsonx Orchestrate 利用自然语言处理技术，从基本和高级技能目录中调用相关技能，按正确顺序在相应上下文中执行您的请求。