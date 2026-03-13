人工智能治理是指监控和管理组织内 AI 活动的能力。它包括追踪和记录企业内部署的数据和模型之来源的过程和程序；以及用于训练、验证和监控模型持续准确性的技术。有效的人工智能治理可为企业带来三个主要成果：

合规。 帮助确保 AI 解决方案和 AI 交付的决策符合行业公认的惯例、监管标准和法律要求。

信任 。通过帮助确保 AI 模型可说明且公平，实现对 AI 决策的信任。

效率。通过标准化和优化 AI 开发和部署实践，加快上市速度并降低 AI 开发成本。

不采用人工智能治理的企业可能会面临多重负面后果。机器学习过程不断迭代，并且需要协作。如果没有良好的治理和文档，数据科学家或验证人员就无法确定模型数据的来源或模型的构建方式。这会导致结果可能难以再现。如果管理员使用错误或不完整的数据训练模型，数月的工作可能会毁于一旦。

缺乏人工智能治理也会导致重大处罚。银行经营者因在确定贷款资格时使用有偏倚的模型而被处以七位数的罚款。欧盟计划在《通用数据保护条例》(GDPR) 中添加 AI 监管原则。违反 GDPR 条例目前可能“导致高达 2,000 万欧元的罚款，或公司上一个财政年度全球年收入的 4%，以较高金额为准”。

品牌声誉也受到威胁。一项实验使用 AI 软件来学习年轻人在社交媒体上的言语模式。在网络杠精“教”该工具创建种族主义、性别歧视和反犹太主义帖子后，行政官员迅速删除了该软件。

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