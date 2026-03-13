湖仓一体是一个数据平台，可将数据仓库和数据湖的最佳方面融合到一个数据管理解决方案中。

IBM 的湖仓一体和针对混合云环境的治理架构以 watsonx.data 平台为基础。该平台使企业能够扩展分析和 AI，提供基于开放湖仓一体架构的稳健数据存储。该架构将数据仓库的性能和可用性属性与数据湖的灵活性和可扩展性相结合，为数据管理和分析任务提供平衡的解决方案。