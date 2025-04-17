几十年来，核心银行业务系统一直是金融行业基础架构的基石。与可见性更高的金融技术解决方案相比，这些系统虽然“身居幕后”，但它们对于银行服务的正常运作至关重要。随着银行业开启数字化转型之旅，核心系统日渐过时。
数字化交易的兴起意味着银行每秒必须处理大量交易，特别是在高需求时段。银行还需要处理大量敏感的金融数据，并受到不同国家或地区复杂法规的约束——其中许多法规早在云计算成为主流之前就已制定。此外，非传统型竞争者的涌现正在重塑客户的期望。
为了应对这些新挑战，银行纷纷开始采用云技术。此类解决方案能够扩展个性化服务，加速创新型客户体验的开发和部署。为了充分释放云计算的潜力，银行需要引入专门为云环境构建的现代化数字核心系统。
Finacle 是 Infosys 全资产品子公司 EdgeVerve Systems 提供的领先数字化核心银行业务解决方案。该解决方案深受 100 多个国家或地区银行的信赖，为超过 17 亿人提供服务。作为 IBM 白金合作伙伴，Infosys 将 Finacle 引入 IBM® Cloud 平台。
这一合作可将传统的核心系统改造为现代化云系统，以帮助银行完成数字化转型。借助 Finacle on IBM Cloud，银行可以充分利用公有云的全部优势，开发其核心银行业务应用程序。该解决方案可支持银行解锁生态系统创新、提高业务敏捷性、实现智能运营自动化，并确保一流的安全性和合规性。因此，总体拥有成本 (TCO) 将会降低，灵活性和可扩展性也会随之增强。
对于寻求重构或重新构建平台的客户，IBM® Cloud 提供了一套高级服务和解决方案，例如 Red Hat® OpenShift®、IBM Cloud Kubernetes Service、IBM Cloud Databases 以及各种存储和网络选项（块、文件、对象存储、VPN、网关、负载均衡器）。这些云原生服务由 IBM Power Virtual Server 以及密钥加密和生命周期管理服务进行补充。每项服务都有助于确保银行可以在云上安全地运营和扩展其核心银行系统。
Finacle on IBM Cloud 的部分关键差异化因素是无缝集成、灵活性、优化性能和增强安全性。这些能力使银行能够有效扩展运营，同时管理成本并维持强大的安全与合规框架。
对于已经在本地运行 Power Systems with Finacle 的银行来说，IBM Power Virtual Server 提供了理想的“直接迁移”解决方案，无需重新构建平台即可将任务关键型工作量无缝迁移到云端。IBM Power Virtual Server 在保持应用程序完整性的同时，引入了云的优势，并提供与本地系统相同的企业级性能和可靠性。
IBM Power Virtual Server 采用即用即付的定价模式，直接集成其他 IBM Cloud 服务，从而加速云迁移，使其具有成本效益且适用于混合云战略。这种增强型迁移方法可确保高性能工作量的无缝连续性。银行可以选择在 IBM Power Virtual Servers 上运行本地数据中心环境和灾难恢复 (DR)，以实现 TCO 优势。通过这种 Finacle 部署的混合模型，客户可以使用较低的 DR 容量，从而大幅降低总体 TCO；而在 DR 实际需求出现时，则可将容量提高至 100%。
通过结合 IBM® Cloud for Financial Services 和IBM Power Virtual Server 的优势，Finacle 旨在提高用户参与、实现卓越运营以及更安全、更具弹性的云架构，同时推动银行业的创新和增长。
通过在 IBM Cloud 上部署 Finacle 的核心银行业务套件，客户可实现显著的财务改善。
这些企业的资产回报率高出同业水平 33%，平均资产回报率为 1.2%，最高回报率达到 4.7%。此外，客户的资本回报率提高了 19%，其中平均回报率为 15.6%，最高回报率则为 33%。成本收入比提高 3.9%，平均比率为 47.2%，最高回报率达到 16% 的卓越水平。
Infosys 成立于 1981 年，其总部位于班加罗尔，是咨询和 IT 服务业的全球领军者。该公司为各行业客户提供服务，其中包括金融、制造和技术业。Infosys 的业务遍及 50 多个国家或地区，以其创新解决方案和数字化转型能力而闻名。根据最新报告披露，Infosys 作为全球 IT 服务市场的领袖，已达到逾 300,000 名的员工规模及可观的年度营收。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。