Finacle 是 Infosys 全资产品子公司 EdgeVerve Systems 提供的领先数字化核心银行业务解决方案。该解决方案深受 100 多个国家或地区银行的信赖，为超过 17 亿人提供服务。作为 IBM 白金合作伙伴，Infosys 将 Finacle 引入 IBM® Cloud 平台。

这一合作可将传统的核心系统改造为现代化云系统，以帮助银行完成数字化转型。借助 Finacle on IBM Cloud，银行可以充分利用公有云的全部优势，开发其核心银行业务应用程序。该解决方案可支持银行解锁生态系统创新、提高业务敏捷性、实现智能运营自动化，并确保一流的安全性和合规性。因此，总体拥有成本 (TCO) 将会降低，灵活性和可扩展性也会随之增强。