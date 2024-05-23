150 多年来，这家大型金融服务公司始终是欧洲领先的金融机构之一。与大多数大型金融企业一样，大型机系统是银行 IT 基础架构的关键组成部分。该组织的大部分核心银行应用程序都是基于大型机运行，但该银行的一些应用程序仍在即将淘汰的技术上运行。该组织需要在保持其现有系统的完整性的同时，转向更现代化的数字化产品组合。
为此，该组织开始寻找大型机应用程序映射解决方案。在评估多个选项后，该组织选择了 IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) 解决方案，这是一款旨在帮助公司加速现代化的应用程序发现工具。
针对这一决定，该组织的一位经理解释道：“我们根据评估网格作出决策（其中包括公司环境下的重要标准），例如访问安全性和工具的技术完整性。我们认为，与竞争对手相比，IBM® ADDI 解决方案在技术、功能和安全要求方面与我们的要求最为契合。”
缩短文件搜索时间，提高员工工作效率
消除不用的代码，有助于减少二氧化碳排放
据该经理表示，该项目旨在“对我们的投资组合进行适当控制，解决某些组件的过时问题，并为未来的发展做好准备，”他说。“更深入地了解我们的软件资产，助力我们升级易受攻击的软件组件，同时最大限度地减少相关的负担、风险和成本。”
ADDI 工具使组织的基础架构和技术 团队成员能够以全新的视角了解他们的 IT 产品组合。不仅可以轻松可视化程序、模块、表格和文件之间的关联，还可以利用该工具的图形视图修改程序之间的通信方式。此外，该工具还帮助团队识别“死代码”（不再被产品组合的其他元素调用的部分或程序），并将其删除以优化系统性能。
该团队还使用 IBM 工具开发脚本，自动创建、构建和更新测绘项目。这有助于他们响应报告请求并创建准确、最新的地图。事实上，一些地方银行法规要求，重要银行应用程序的运营商应提供应用程序和技术映射元素，因此此类请求既是意料之中，也非常重要。有了 IBM® ADDI，管理法规的合规性就变得简单易行。
在 IBM 解决方案带来的众多功能中，最简单的功能之一在团队中脱颖而出，它极大地提高了生产力。“许多用户都对文件搜索功能的便捷性和高效性发表了评论，”经理说道。“结果可在几分钟内给出并且可用。而使用传统工具设置和运行搜索则需要几个小时。”
这名经理还指出，他的团队为审计作好了更充分的准备，这是 IBM 解决方案所带来的一大好处。以前，我们需要花费几天时间手动编译应用程序的完整映射，以响应审计要求。现在，有了 IBM® ADDI，不仅可以随时获得地图，而且可以在几分钟内生成审计相关的其他报告。”
最后，IBM 解决方案通过帮助组织识别并清除不用的代码行，为更大的利益做出了贡献。“每行不用的代码行都会消耗不必要的服务器资源，因此会对环境产生影响。在 IBM® ADDI 的帮助下，我们希望通过删除这些死代码和无用程序来平衡对碳影响的减少，”经理表示。
这家跨国金融机构每天为超过 2500 万客户提供支持，是欧洲领先的金融服务集团之一。
软件用于分析和可视化 z/OS® 上的应用程序、数据和作业。使 IT 团队能够就应用程序的现代化、整合或停用做出明智的决策。
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2021 年 6 月在美国制作。
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