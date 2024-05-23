据该经理表示，该项目旨在“对我们的投资组合进行适当控制，解决某些组件的过时问题，并为未来的发展做好准备，”他说。“更深入地了解我们的软件资产，助力我们升级易受攻击的软件组件，同时最大限度地减少相关的负担、风险和成本。”

ADDI 工具使组织的基础架构和技术 团队成员能够以全新的视角了解他们的 IT 产品组合。不仅可以轻松可视化程序、模块、表格和文件之间的关联，还可以利用该工具的图形视图修改程序之间的通信方式。此外，该工具还帮助团队识别“死代码”（不再被产品组合的其他元素调用的部分或程序），并将其删除以优化系统性能。



该团队还使用 IBM 工具开发脚本，自动创建、构建和更新测绘项目。这有助于他们响应报告请求并创建准确、最新的地图。事实上，一些地方银行法规要求，重要银行应用程序的运营商应提供应用程序和技术映射元素，因此此类请求既是意料之中，也非常重要。有了 IBM® ADDI，管理法规的合规性就变得简单易行。

