IBM Db2 AI for z/OS 采用自主功能,通过内置的领域专业知识简化数据库管理工作。它可以利用机器学习和 AI,帮助提高运营绩效,并维持 Db2 for z/OS 的效率和运行状况,同时增强 Db2 for z/OS 的性能、可靠性和成本效益,即便在最苛刻的情况下亦然。