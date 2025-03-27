技术债务的表现形式多种多样，既包括草率制定的临时解决方案，也涉及根深蒂固的架构缺陷。软件工程师兼作家 Ward Cunningham1 提出这一概念时，将其比作金融债务——随着时间推移，累积的利息会使偿还难度增加。后来，软件开发专家 Martin Fowler 在“技术债务象限”2一文中进一步完善此概念，并将债务分为四类：

鲁莽与谨慎： 债务是故意留下的，还是决策失误造成的？

债务是故意留下的，还是决策失误造成的？ 有意与无意：团队是否意识到自己正承担债务，抑或债务是在无意中产生的？

除上述分类外，债务在软件开发中还有多种形式。

当系统的基础缺乏可扩展性、灵活性或可维护性时，就会出现架构债务。旧版系统、单片架构和紧密耦合的组件使得更新变得困难，增加了未来开发所需的工作量。

代码债务源于匆忙的开发、不一致的编码实践和不完善的文档记录。当程序员走捷径时（例如重复逻辑、使用不明确的变量名或不遵循行业标准），技术债务就会累积，导致调试和维护非常耗时。

当过时的部署流程和低效的 CI/CD 管道阻碍自动化和可扩展性时，基础设施和 DevOps 开发运维债务就会累积。如果没有适当的基础架构规划，团队在集成应用程序编程接口 (API)、更新依赖项或确保云环境保持经济高效方面可能会面临障碍。

流程债务源于协作不善、工作流程不明确和文档缺失，导致功能交付延迟，并增加接手挑战。忽视敏捷方法或未能整合 Scrum 原则的公司经常会面临积压问题，从而难以有效地跟踪和解决问题。

如果团队在加密、身份验证或漏洞修补方面赶工应付，使软件面临网络威胁和合规风险，就会产生安全债务。缺乏自动化安全测试会增加团队的负担，使维护安全系统变得更加困难。