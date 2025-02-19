AI 不仅仅使编码变得更容易。它还让编码变得更有趣。

生成式 AI 正在改变电影制作、市场营销和玩游戏的方式。媒体的注意力都集中在生成式 AI 在数字化转型、内容创作和提高工作效率方面能做些什么，较少关注它如何让编写代码变得更令人满意，甚至更有趣。

生成式 AI 充当编码助手，不仅可以帮助软件工程师更快地完成工作，还可以提高开发人员的满意度和参与度。开发人员正在使用生成式 AI 来编写模板代码并帮助定义基本格式，从而使他们有更多时间专注于工作的创造性方面，例如解决问题、创建新逻辑和设计独特的系统。这些更高层次的创造性任务往往是编码员最喜欢执行的任务。

McKinsey 的一项研究发现，使用生成式 AI 工具的开发人员报告其整体幸福感、成就感和在工作中达到心流状态的能力是未使用者的两倍多。

想象一下，一个开发人员被指派为电子商务平台构建一个新的 Web 应用程序。开发人员可以设计用户体验并实现推荐引擎和动态定价等功能。然而，在开始处理设计中有趣的元素之前，开发人员有一大堆繁重的工作要完成。

他们需要设置后端，这需要编写他们之前编写了数十次的相同模板代码，运行初始化，定义基本路由并配置中间件。这些都不是项目所独有的，但每个元素都是应用所必需的。基础工作完成后，需要建立与数据库的连接，并设置数据库驱动程序以及产品、客户和订单的模式，以及无数其他非编码、非开发任务。

尽管开发人员可能很高兴获得使平台独一无二且让用户感到愉悦的核心功能，但模板工作会占用大部分项目时间。虽然有必要打下坚实的基础，但开发人员的工作效率可能会降低，因为与编码更具创造性的方面相比，此类日常工作感觉像是一件苦差事。