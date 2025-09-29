什么是低代码？

了解低代码，这是一种专注于可视化开发和界面的应用程序开发流程，几乎无需手动编码即可快速交付应用程序
什么是低代码？

低代码是一种可视化软件开发方法，可在所需手动编码最少的情况下更快交付应用程序。低代码平台的图形用户界面和拖放功能可实现开发流程各个方面的自动化，摆脱对传统计算机编程方法的依赖。低代码平台使应用程序开发更加普及化，特别是对于“公民”开发人员而言，也就是缺乏正规编码经验的业务用户，比如业务分析师或项目经理。利用这些工具，技术水平较低的员工能够以多种方式产生更大的业务影响，例如消化 IT 部门的积压工作、减少影子 IT 以及增加对业务流程管理 (BPM) 工作流的所有权。除此之外，低代码开发平台对于经验丰富的程序员也有所助益。由于几乎不需要任何编码经验，因此编码背景不同的开发人员可以更加灵活自如地应对各项工作。例如，如果某些业务应用程序需要特定编程语言的知识，就会进一步缩小开发人员的选择范围。通过消除这一瓶颈，低代码平台缩短了应用程序开发生命周期，让开发人员的工作事半功倍。

新冠疫情让企业迫切需要实现流程自动化，并对数字化转型计划划分优先级。低代码平台满足了这一需求，它可帮助简化工作流程并加速自动化项目。Gartner 表示，全球低代码开发技术市场预计将在 2021 年增长 22.6%（链接位于 IBM 外部），达到 138 亿美元。接下来，根据其最新的魔力象限报告（链接位于 IBM 外部），他们预计，到 2023 年，超过 50% 的大中型企业将采用低代码应用程序平台。

低代码模型提供了更加易于访问的用户体验，加速了应用程序开发。公民和专业开发人员都能从核心功能中获益，例如可视化集成开发环境 (IDE)、内置数据连接器和/或 API 以及代码模板。低代码工具的所有这些功能都旨在改进 DevOps 流程，从而留出更多时间开展创新。

低代码和无代码


Forrester 按目标最终用户来区分低代码产品和无代码产品。虽然低代码应用程序平台 (LCAP) 的应用范围十分广泛，可以满足专业开发人员和公民开发人员的需求，但他们可能仍然需要具备一些编码技能。因此，低代码应用程序平台主要服务于全职和兼职开发人员。但是，无代码产品专门面向业务用户，可让他们在不具备任何专业开发技能和知识的情况下创建自定义应用程序。

与低代码类似，借助无代码开发平台 (NCDP)，用户可以通过拖放界面来创建业务应用程序，而不需要传统的手动编码。低代码和无代码平台均旨在加速流程自动化，并实现这些流程间的可扩展性。

无代码平台的主要缺点在于，虽然它们可以减少影子 IT，但也可能会为影子 IT 铺石筑路。如果业务用户在无任何 IT 部门监督的情况下开发和编辑软件，可能会创建额外的工作流，以确保满足性能、安全性和合规性标准。
