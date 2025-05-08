COBOL 在设计时就考虑到了要确保最佳的多功能性；它的详细性使程序员能够使用一种可读、易于维护的编程语言，并可以在大型机计算机和操作系统上运行。事实上，它是美国国家标准学会 (ANSI) 和国际标准化组织 (ISO) 最早标准化的编程语言之一。

COBOL 的最大优势之一是对高精度定点十进制计算的强力支持，这是许多传统编程语言不一定原生具备的特性。此能力帮助 COBOL 脱颖而出，并推动了许多大型金融机构的采用。

尽管 COBOL 被认为是遗留系统，但许多政府和私营部门组织继续使用它来运行财务、管理和业务应用程序。事实上，COBOL 的命令式、过程式和（在较新的迭代中）面向对象的配置是 40% 以上在线银行系统的基础。1

它还支持 80% 的线下信用卡交易，处理 95% 的所有 ATM 交易，并为每天产生超过 30 亿美元商业价值的系统提供支持。1 因其卓越的稳定性与处理能力，它在帮助企业维护现有架构中的应用与程序方面持续发挥着不可或缺的作用。