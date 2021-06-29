从本质上讲， 大型机是具有大量内存和数据处理器的高性能计算机，可以实时处理数十亿次简单的计算和事务。大型机对于需要高度弹性、安全性和敏捷性的商用数据库、交易服务器和应用程序至关重要。

随着互联网的出现和云计算的兴起，有些人可能会认为大型机是科技恐龙。恰恰相反，大型机继续与其他科技同步发展，并继续在IT基础设施中发挥着重要作用。

在最近的IBM 报告中，排名前 50 位的银行中有 45 家、排名前 5 位的航空公司中有 4 家、排名前 10 位的全球零售商中有 7 家、财富 100 强企业中有 67 家都将大型机作为其核心平台。此外，IBM 商业价值研究院 (IBV) 的一项研究 (PDF) 显示，大型机处理着全球近 70% 的生产 IT 工作负载，70% 的受访高管认为，基于大型机的应用程序是其业务战略的核心。

“大型机”一词最初是指容纳早期计算机系统中央处理单元 (CPU) 的大型机柜或“主框架”。大型机充当中央数据存储库或“枢纽”，用于连接组织数据处理中心中的工作站或终端。随着大型机变小并获得更多的处理能力，变得更加灵活和多用，集中式计算环境已被更加分布式的计算环境所取代。当今的大型机处理和存储大量数据，被称为企业服务器（或数据服务器）。