Telum 处理器是一款先进的处理器，可以为 IBM® z16 的很多功能和优势提供支持。它旨在帮助客户实现跨银行、金融、贸易、保险应用场景和客户交互的业务洞察分析规模化改造。
IBM® Telum 处理器代表着 IBM z16 微处理器技术的重大进步。Telum 处理器旨在强化企业工作负载，将深度学习推理功能直接集成到硬件中，从而实现实时欺诈检测，并改进决策流程。这款新一代芯片展现出创新实力，通过以下方式为复杂的数据环境提供前所未有的速度和效率，为企业计算树立了新的标准：
欢迎使用 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator1，专为高速推理而构建。通过在最需要的地方（数据源头）运行 AI 加速，在整个企业中更快地获得洞察分析、解决方案并加速实现价值。
这类新一代 AI 加速旨在通过使用注重性能和准确性的多模型集成方法来提供深度学习和基础模型功能，支持客户使用越来越大、日益复杂的模型来处理事务中的工作负载，以及某些特定的生成式 AI 用例。
Telum 处理器包含片上 AI 加速，支持直接在处理器上进行近乎实时的分析和决策，而无需其他硬件。片上 AI 加速可实现实时数据分析和决策，让企业能够立即获得洞察分析，并主动应对新兴趋势和问题。
Telum II 将 Telum 处理器和连贯连接的处理集群的可用计算能力提高了 4 倍，从而增强了 AI 的加速和推理能力4。
Telum 处理器的可靠性和高可用性有助于确保以最短的时间持续运营，这对于维持任务关键型应用程序中的业务连续性至关重要。
Telum II 为处理器提供冗余连接，当处理器进行维修时，可以利用备用路径通过连接的 IO 提供无中断服务，以维持正常运行。
Telum 处理器的架构针对低延迟进行了优化，这对于高速事务处理和实时分析至关重要。
Telum II 的整体可用缓存提升了 40%，包括 L2 (10) 的数量以及 L2、L3 和 L4 缓存的大小。这些都可以验证片外带宽或延迟有所改善5。
Telum 处理器专为高性能计算而设计，支持 IBM z16 能够高效处理大规模事务和分析。Telum 处理器提供的高处理能力和低延迟使得事务处理速度更快，能够更有效地处理大规模数据分析，从而提高整体工作效率。
Telum II 的主频预计为 5.5 GHz，在提供更高速度的同时，仍能高效管理大规模事务6。
Telum 处理器的设计优化了功耗，有助于提高 IBM z16 的能源效率。Telum 处理器的节能设计有助于降低与电力消耗相关的运营成本，从而节省总体成本。
Telum II 进一步提高了能源效率，基于集中式 IO 和 DPU 设计，核心功耗降低高达 15%8。