主页 Z Telum IBM Telum 处理器系列
集成式 AI 加速器可在 IBM® Z 平台上实现近乎实时的分析和经强化的性能
查看新增功能 报名参加网络研讨会
使用搭载 IBM® Telum 处理器的组件工作的人员俯视图

Telum 处理器是一款先进的处理器，可以为 IBM® z16 的很多功能和优势提供支持。它旨在帮助客户实现跨银行、金融、贸易、保险应用场景和客户交互的业务洞察分析规模化改造。

IBM® Telum 处理器代表着 IBM z16 微处理器技术的重大进步。Telum 处理器旨在强化企业工作负载，将深度学习推理功能直接集成到硬件中，从而实现实时欺诈检测，并改进决策流程。这款新一代芯片展现出创新实力，通过以下方式为复杂的数据环境提供前所未有的速度和效率，为企业计算树立了新的标准：

  • 高超的处理能力
  • 加速 AI 集成技术发展
  • 高级安全性
  • 能效
  • 高可用性
下载 Celent 报告《实施反欺诈措施》
隆重推出 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator

欢迎使用 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator1，专为高速推理而构建。通过在最需要的地方（数据源头）运行 AI 加速，在整个企业中更快地获得洞察分析、解决方案并加速实现价值。

这类新一代 AI 加速旨在通过使用注重性能和准确性的多模型集成方法来提供深度学习和基础模型功能，支持客户使用越来越大、日益复杂的模型来处理事务中的工作负载，以及某些特定的生成式 AI 用例。

了解处理器

第一代 Telum IBM Telum 处理器是一款 7nm 微处理器，旨在提供 AI 驱动的洞察分析，同时不会牺牲大量事务工作负载的响应时间。这款处理器搭载 8 个核心，每个核心主频超过 5GHz，并由 32MB 私有 L2 缓存支持，组合形成 256MB 虚拟 L3 缓存和 2GB L4 缓存。Telum 的每个核心缓存比其前代产品增加了 1.5 倍，从而提高了每个线程的性能和整体容量，有助于确保复杂事务的快速响应，尤其是在实时 AI 推理增强的情况下。 阅读博客
第二代 Telum II IBM Telum II 处理器提供内置低延迟数据处理单元 (DPU)，用于加速 IO。主处理器包含 4 个互连的核心集群，每个核心集群有 8 个可编程微控制器核心。这有助于确保 32 个核心之间的缓存一致性。此外，芯片上有 10 个 36 MB 二级缓存，每个核心一个，一个用于 DPU，第 10 个用作整体芯片缓存容量 (2)。此外，更大的虚拟 L3 和虚拟 L4 缓存池也能带来富有意义的性能改进。在 Telum II 中，缓存分别增长了 40%，达到 360 MB 和 2.8 GB (3)。 阅读博客
处理器功能 加速 AI 集成技术发展

Telum 处理器包含片上 AI 加速，支持直接在处理器上进行近乎实时的分析和决策，而无需其他硬件。片上 AI 加速可实现实时数据分析和决策，让企业能够立即获得洞察分析，并主动应对新兴趋势和问题。

Telum II 将 Telum 处理器和连贯连接的处理集群的可用计算能力提高了 4 倍，从而增强了 AI 的加速和推理能力4

 高可用性

Telum 处理器的可靠性和高可用性有助于确保以最短的时间持续运营，这对于维持任务关键型应用程序中的业务连续性至关重要。

Telum II 为处理器提供冗余连接，当处理器进行维修时，可以利用备用路径通过连接的 IO 提供无中断服务，以维持正常运行。

 低延迟

Telum 处理器的架构针对低延迟进行了优化，这对于高速事务处理和实时分析至关重要。

Telum II 的整体可用缓存提升了 40%，包括 L2 (10) 的数量以及 L2、L3 和 L4 缓存的大小。这些都可以验证片外带宽或延迟有所改善5

 高超的处理能力

Telum 处理器专为高性能计算而设计，支持 IBM z16 能够高效处理大规模事务和分析。Telum 处理器提供的高处理能力和低延迟使得事务处理速度更快，能够更有效地处理大规模数据分析，从而提高整体工作效率。

Telum II 的主频预计为 5.5 GHz，在提供更高速度的同时，仍能高效管理大规模事务6

 高级安全性

Telum 处理器支持先进的加密技术，包括量子安全加密，有助于保障强大的数据保护。对量子安全加密等先进加密技术的支持有助于确保敏感数据免受当前和未来的网络威胁，让您安心，并符合监管标准。

Telum II 可提高 A 和 Z 总线链路的安全性，从而为您的企业提供更安全的保障7

 能效

Telum 处理器的设计优化了功耗，有助于提高 IBM z16 的能源效率。Telum 处理器的节能设计有助于降低与电力消耗相关的运营成本，从而节省总体成本。

Telum II 进一步提高了能源效率，基于集中式 IO 和 DPU 设计，核心功耗降低高达 15%8
Spyre Accelerator
PCiE 芯片 Spyre Accelerator 通过一款 75W gen 5x PCIe 连接 AI 加速器进行交付，配备 128 GB LPDDR5 内存。IBM Spyre Accelerator 旨在处理更庞大、更复杂的 AI 用例，包括生成式 AI 和多模式 LLM，配备 32 (+2) 个核心，每个核心 2 MB 暂存器，以及 >55% 的核心利用率。通过卡片和抽屉进行扩展，客户可以利用这种有效的解决方案应对新一代 AI 挑战。 阅读博客
采取后续步骤

了解 IBM z16 - 采用业内首创的片上加速 Telum 处理器构建，专为实时 AI 推理而设计，有助于识别欺诈行为。

 深入了解 IBM z16
脚注

1 IBM Spyre Accelerator 目前处于技术预览阶段。

2、3、4、5、6、7、8 Telum II 的所有预测均基于发布前的硬件测量和配置。