欢迎使用 IBM Telum II 处理器和 Spyre Accelerator1，专为高速推理而构建。通过在最需要的地方（数据源头）运行 AI 加速，在整个企业中更快地获得洞察分析、解决方案并加速实现价值。

这类新一代 AI 加速旨在通过使用注重性能和准确性的多模型集成方法来提供深度学习和基础模型功能，支持客户使用越来越大、日益复杂的模型来处理事务中的工作负载，以及某些特定的生成式 AI 用例。